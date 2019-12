Sci, Federica Brignone vince il gigante di Courchevel

Federica Brignone aveva masticato amaro sabato quando Sofia Goggia le aveva levato la vittoria nel SuperG di Saint Moritz per solo un centesimo: "Il superG è sempre stata la mia disciplina preferita sin da quando ero piccola e sto crescendo ancora. Oggi ho sciato bene, sono molto contenta della mia prestazione. Mi è dispiaciuto solo per il salto verso la parte conclusiva del tracciato, che mi ha costretto a correggere la linea: avrei potuto guadagnare ancora qualcosa. Mi brucia per il centesimo odierna ma faccio i complimenti a Sofia: ha rischiato qualcosa ed ha avuto ragione".

La 29enne di Milano, da fuoriclasse qual è. ha però trovato la giusta motivazione per andare a vincere lo slalom gigante di oggi di Courchevel, in Francia. Federica dopo aver disputato un'ottima prima manche, conclusa con il terzo posto provvisorio, ha sciato in maniera esemplare nella seconda e decisiva frazione andando a vincere la gara davanti alla novergese Mina Fuerst Holtmann, per soli 4 centesimi e alla svizzera Wendy Holdner staccata di 44 centesimi sul traguardo.

Quarto posto, in coabitazione, per la sciatrice ceca Vlhova e la tedesca Rebensburg. Solo settima Marta Bassino, che aveva chiuso la prima manche con un ottimo secondo tempo. Sofia Goggia chiude in sedicesima posizione, dietro di lei la leader della coppa del mondo di sci, la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin. Le altre italiane chiudono lontane, lontanissime dalla prime posizioni con Irene Curtoni 28esima e staccata di quasi tre secondi dalla Brignone. Laura Pirovano chiude 42esima, Valentina Cillara Rossi 52sima, Francesca Marsaglia 58esima e infine Roberta Midali che chiude in 60esima posizione.

La 29enne di Milano al termine della gara ha commentato con grande felicità la prima vittoria stagionale: "Ero stata già vicina alla vittoria nelle ultime gare, ma oggi ho davvero spinto al massimo e avevo buone sensazioni. Questa è la mia pista preferita e posso dire che sono davvero felice. Grazie al mio fan club, grazie ragazzi”.

Grande momento, dunque, per lo sci azzurro al femminile con Federica Brignone che ottiene la terza vittoria stagionale per l'Italia dopo i successi di Marta Bassino nel gigante di Killington e quello di Sofia Goggia nel SuperG di Saint Moritiz. La coppa del mondo femminile di sci tornerà nel fine settimana, dove sabato 21 e domenica 22 dicembre in Val d’Isere sono in programma una discesa libera e una combinata.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?