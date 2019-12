Sci, Paris mette il turbo e vince un'altra discesa a Bormio

Immenso Dominik Paris. Il 30enne di Merano ha vinto ancora una volta sulla pista di Bormio bissando il successo ottenuto ieri davanti a Feuz e Meyer. Lo sciatore azzurro, partito con il pettorale numero 9, ha fatto ancora meglio di ieri con una prestazione mostruosa. Paris ha vinto mettendosi alle spalle ancora una volta lo svizzero Beat Feuz, staccato di 26 centesimi sul traguardo, terzo posto per il norvegese Kilde che ha accusato la bellezza di 73 centesimi dal Carabiniere della Val d'Ultimo, quarto e ad un passo dal podio Matthias Meyer che nella giornata di ieri era riuscito a prendersi la terza posizione.

Per Paris quello di oggi è il quinto successo a Bormio, il 18esimo in coppa del mondo dietro ai due immensi Gustav Thoeni e Alberto Tomba. Dominik con questo successo vola anche in vetta alla classifica della Coppa del Mondo con la bellezza di 449 punti, 68 in più rispetto al norvegese Kristoffersen.

Al traguardo Paris ha commentato così la sua prestazione odierna: "Oggi è stata un po’ una lotta con il vento, soprattutto nella parte bassa. La sciata pero non era male. La cattiveria di Hermann Maier mi è sempre piaciuta e cerco di metterla sempre in pista”. Dominik h rifilato la bellezza di 1,61 a Kriechmayr che era uno dei più attesi.

La discesa del fuoriclasse azzurro

Gara MOSTRUOSA di Dome a #Bormio https://t.co/IxIej3qOK1 — Buon Vecchio Zio M. (@bvzm) December 28, 2019

Le reazioni social

Ma dove lo nasconde il turbo Dominik Mostruoso!!!!!!!!!!!! #Bormio #EurosportSCI — Mauro S'alza (@maurosalza) December 28, 2019

DomeDomeDome!!! è caldo come una stufa!

Ha rifilato 1,61 a Kriechmayr al grido di "Not in my house"

Porca miseria cosa diavolo ha fatto...#Bormio#EurosportSCI — Davide Sartori (@davidesartori84) December 28, 2019

Brutte notizie invece per Hannes Reichelt che era tra i più attesi e che è invece andato a sbattere contr le reti: per lui si teme un brutto e grave infortunio al ginocchio con la gara che è stata addirittura interrotta per quasi 20 minuti per permettere i soccorsi al malcapitato 39enne austriaco.

