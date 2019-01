Scontri Inter-Napoli, l'ultrà pentito fa altri 8 nomi: indagati

Luca Da Ros, il 21enne tifoso nerazzurro arrestato per avere partecipato agli scontri di via Novara prima di Inter-Napoli, lo scorso 26 dicembre, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Il gip della procura milanese, Guido Salvini, ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dall'avvocato del ragazzo, Alberto Tucci, che ha spiegato: "Sono lieto di apprendere la notizia, ritenevo che avesse diritto a un trattamento meno duro". Per il provvedimento di scarcerazione fondamentali le ultime rivelazioni di Da Ros che, nel corso dell'ultimo interrogatorio, ha riconosciuto 8 ultras (ora sono indagati) della curva in un album fotografico di 34 persone mostratogli dai pm.

Tre di loro hanno partecipato all'assalto nei confronti degli ultras napoletani. Tra di loro, come ha spiegato l'avvocato Tucci, anche Nino Ceccarelli, noto per essere il capo dei "Viking" della curva Nord. Finora, compreso Da Ros, sono stati quattri gli ultras interisti arrestati. Tra cui il "rosso" Maco Piovella, l'ispiratore dell'azione che ha portato alla morte dell'ultrà Daniele Belardinelli. A lui gli investigatori sono arrivati grazie alle parole di Da Ros, il quale - ha scritto il gip Salvini - ha fornito ai magistrati "numerosi dettagli utili" sulle "modalità dell'attacco" e per "risalire ai responsabili dell'omicidio di Belardinelli".

La collaborazione di Da Ros è andata avanti nonostante le minacce social che gli sono piovute addosso dal mondo ultras. Quella meno pesante, di essere "uno spione". Ma il 21enne non ha avuto paura, raccontando agli inquirenti che quella sera, in macchina con lui, c'era anche "Giotto", il soprannome di uno dei leader dei "Boys" che insieme a Piovella avrebbe trasportato in ospedale Belardinelli dopo l'investimento. Ma come è morto l'ultrà varesotto? Piovella - accusato di omicidio, lesioni, rissa aggravata e violazioni del Daspo - ha raccontato ai pm che Belardinelli sarebbe stato investito da due macchine.

Omicidio Belardinelli, avvocato del napoletano accusato: "È innocente"

Le indagini della procura hanno portato all'accusa formale per omicidio volontario di un 25enne tifoso del Napoli. Secondo i giudici, c'era lui sulla Volvo V40 nera intestata a una società di leasing che avrebbe travolto Belardinelli. A bordo, oltre al giovane ultrà, lo zio e altri due tifosi azzurri. Per ora non c'è certezza che sia stata proprio la Volvo a mettere sotto il tifoso del Varese, ma l'identikit corrisponde. L'ultima risposta spetterà alla Scientifica.

Nel frattempo, il legale dei quattro tifosi napoletani ha detto che "sono innocenti e ci saranno colpi di scena. Nessuno di loro ha investito Daniele Berardinelli. La Volvo sequestrata sulla quale viaggiavano era una delle prime auto che faceva parte della carovana dei napoletani in via Novara a Milano". Secondo l'avvocato Emilio Coppola, che stamattina ha accompagnato i suoi assistiti dalla Digos di Milano in missione a Napoli per ricostruire la dinamica degli scontri "La loro auto non è quella coinvolta nell'incidente. È stata lavata perché dopo essere andati in cinque a vedere una partita credo sia naturale riconsegnarla pulita. La usa il padre di uno dei miei clienti: mi sembra sia normale lavarla prima di riconsegnarla. Non è stato un gesto compiuto per nascondere qualcosa".