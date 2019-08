Scudetto 2006, la Corte federale respinge il ricorso della Juventus: il titolo resta all'Inter

Un altro nulla di fatto, la Corte federale d'appello Figc ha respinto l'ennesimo ricorso della Juventus, riguardo l'assegnazione dello scudetto 2006.

Una storia infinita che si arricchisce di un nuovo capitolo, probabilmente l'ultimo: lo scudetto della stagione 2005/06, vinto dalla Juventus ma poi assegnato all'Inter dopo lo scandalo di Calciopoli, rimarrà ai nerazzurri. La Corte federale d'appello della Figc ha respinto il reclamo dei bianconeri, confermando l’inammissibilità del ricorso sull’assegnazione di quel contesissimo titolo alla società dell’allora presidente Massimo Moratti.

Il club bianconero si è rivolto alla giustizia sportiva per ottenere l’annullamento della delibera con cui il Consiglio federale Figc, nel 2011, si era espresso contro la revoca del titolo assegnato all’Inter. Nello specifico La Juve aveva fatto ricorso contro "la reiezione dell'istanza di sospensione e la declaratoria dell'inammissibilità" decisa il mese scorso dal Tribunale Federale Nazionale. Il Consiglio Federale della Figc nel 2011 aveva già in quel caso affermato la mancanza di presupposti giuridici per la revoca dello scudetto ai nerazzurri. Il club di Andrea Agnelli si era rivolta al giudice di primo grado per ottenere l'annullamento di quella delibera, ma senza cambiare l'esito finale. Lo scudetto del 2006 rimane dunque nella bacheca dell'Inter, forse l'ultimo epilogo di una contesa ormai senza fine.

