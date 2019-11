In sella protetti, comodi, informati

Cesare Gasparri Zezza

Rho (Mi) Eicma è il trampolino di lancio del rivoluzionario Smart Jacket, il gilet con l'Airbag leggero e tecnologia D-air, adatto a ogni utilizzo e per ogni genere di motociclista. Sono 25 anni che Dainese sviluppa la tecnologia D-air. Smart Jaket, disponibile per uomo e per donna, potrà essere indossato sia sopra sia sotto l'abbigliamento utilizzato normalmente. Per proteggere la schiena all'interno c'è lo «Shield», uno speciale sacco realizzato con microfilamenti capace di coprire una maggiore superficie rispetto a quello di un normale paraschiena.

Per quanto riguarda i caschi, AGV porta due importanti novità «integrali»: K6 e Pista GP RR, evoluzione del racing top di gamma, lo stesso utilizzato dai piloti del Mondiale con omologazione Fim.

Visiera a filo con la calotta, un sistema di ventilazione forzata gestibile da App sono i punti di forza di Aero, il casco demi jet di Momodesign. Aerodinamico, dalle linee essenziali e tecnologie moderne, è brevettato con una nuova visiera antigraffio integrata e può essere equipaggiato con una ventola capace di fornire la giusta circolazione dell'aria durante gli stop nel traffico e con velocità inferiore ai 50 km/h.

Sullo stand di Givi, azienda ai vertici dell'accessoristica per le due ruote, un panorama completo di tutti i prodotti, le migliori soluzioni per il trasporto del bagaglio e tutti gli accessori per vivere nel comfort e in sicurezza anche i viaggi più lunghi e difficili. Tra le se in alluminio, l'ampliamento della gamma di quelle soffici Sport-T unovità, una linea entry level di born e nuovo zaino, il top di gamma ST606.

Nell'ampio spazio espositivo della azienda bresciana sono presenti 6 configuratori per una visione virtuale della propria moto equipaggiata con l'ampia gamma di accessori.

La teoria è una cosa noiosa, per questo a Eicma è possibile migliorare il proprio stile di guida in uno spazio esterno attrezzato. A un anno dalla nascita, BikerX, scuola di guida sicura, è in grado di far provare le proprie capacità ai visitatori con lezioni gratuite, suddivise per livelli d'esperienza tra neofiti, principianti e avanzati, simulando anche il test d'esame per la la patente. Il servizio è offerto con istruttori certificati Fmi.

La novità per TomTom si chiama RoadTrips by TomTom ed è una piattaforma per tutti i viaggiatori. Dalla pianificazione del viaggio accompagna l'utente nella sua avventura. Una volta terminata sarà possibile condividere con altri utenti le strade, i luoghi, le strutture e le foto. E grazie alla partnetship RoadTrips by TomTom- TripAdvisor ci si potrà giovare delle recensioni della community.