Serie A, Bologna-Verona 1-1, Brescia-Cagliari 2-2. Espulso Balotelli

Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Lazio, Sassuolo e Fiorentina, la 20esima giornata di Serie A ha proseguito oggi con l'anticipo dell'ora di pranzo che ha visto la vittoria del Milan, al 94', in casa per 3-2 contro l'Udinese di Gotti. A decidere la sfida del Meazza ci ha pensato Ante Rebic, autore di una doppietta. Alle 15 si sono disputate tre partite con l'Inter di Antonio Conte che on è andata oltre l'1-1 sul campo del Lecce di Fabio Liverani e che rischia così di veder scappare la Juventus di Sarri in caso di vittoria questa sera contro il Parma.

Brescia-Cagliari 2-2

Il Brescia di Eugenio Corini va sotto contro il Cagliari di Rolando Maran in gol con Joao Pedro ma poi la ribalta con la doppietta di Torregrossa, con un secondo gol da cineteca ma poi subisce il pareggio dei sardi ancora con Joao Pedro su calcio di rigore. La partita è stata condizionata dalla pesante espulsione subita da Balotelli che è riuscito nell'impresa di farsi buttare fuori dopo nemmeno dieci minuti dal suo ingesso in campo al 74'. L'ex di Inter e Milan rischia una squalifica lunga perché uscendo dal campo ha mandato tutti a quel paese. Con questo pareggio i sardi salgono a quota 30 punti, mentre il Brescia sale a 15

Il tabellino

Brescia: Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti, Romulo, Tonali, Ndoj (46' Dessena), Spalek (47' Bjarnason), Donnarumma Al (74' Balotelli), Torregrossa



Cagliari: Olsen, Farago', Pisacane, Klavan, Pellegrini Lu, Nandez (89' Cerri), Cigarini (73' Oliva), Rog (54' Ionita), Nainggolan, Joao Pedro, Simeone

Reti: 21' e 68 Joao Pedro (C) 27 e 49' Torregrossa (B)

Espulso Balotelli

Bologna-Verona 1-1

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic va in vantaggio con Bani al 20' del primo tempo ma poi gioca una buona parte della ripresa in dieci uomini per l'espulsione dello stesso Bani per doppia ammonizione e subisce la rete del pareggio all'81' dal neo arrivato Fabio Borini. La gara è stata equilibrata con l'espulsione che ha pesantemente condizionato l'andamento della partita. Con questo pareggio il Verona sale a quota 26 punti mentre il Bologna sale a quota 24 come il Napoli di Gattuso

Il tabellino

Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dominguez (69’ Paz), Schouten (69’ Poli), Soriano; Orsolini, Santander, Sansone (63’ Barrow). All.: Mihajlovic

Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (25’ Dawidowicz), Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso (62’ Borini), Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine (91’ Pazzini). All.: Juric

Reti: 20' Bani (B), 81' Borini (V)

Espulso Bani

Alle 18 la Roma di Fonseca giocherà sul campo del Genoa di Davide Nicola mentre alle 20:45 la Juventus di Sarri ospiterà il Parma di Roberto D'Aversa. Chiuderà la 20esima giornata di Serie A il Monday Night tra l'Atalanta di Gasperini e la Spal di Semplici.

La classifica di Serie A: Juventus 48, Inter 47, Lazio 45, Roma e Atalanta 35, Cagliari 30, Parma e Milan 28, Torino 27, Verona 26, Fiorentina, Bologna, Udinese e Napoli 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 16, Brescia 15, Genoa 14, Spal 12.

