Serie A, il Bologna vince 3-1 in rimonta il derby contro la Spal

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic vince in rimonta il derby contro la Spal di Leonardo Semplici e dà una bella scossa alla sua classifica portandosi a meno 4 dal sesto posto occcupato dal Milan di Stefano Pioli. I gol della partita portano la firma di Petagna, su calcio di rigore, l'autorete di Vicari e le reti di Barrow, alla prima gioia in rossoblù, e Andrea Poli. La partita è stata equilibrata nel primo tempo e vinta con merito nella ripresa dal Bologna che ha fatto valere il maggior tasso tecnico a cospetto di una Spal che aveva battuto per 2-1 al Gewiss Stadium l'Atalanta di Gasperini. Rossoblù a quota 27 punti, ferraresi fermi a quota 15 in classifica.

La cronaca

Santander sfiora subito il gol al primo minuto mentre all'8' Missiroli fa partire un missile che sfiora l'incrocio dei pali della porta difesa da Skorupski. Al 22' Paz trattiene Di Francesco e l'arbitro concede il rigore: Petagna dal dischetto non sbaglia. Passa un minuto e il Bologna pareggia grazie all'ingenuo autogol di Vicari che devìa in rete un cross di Soriano. Al 28' Fabbri assegna un rigore al Bologna ma il Var poi cambia la decisione dato che Berisha non aveva fatto fallo su Santander. Nel finale di primo tempo Tomiyasu salva tutto sul tiro di Reca a Skorupski battuto.

Nella ripresa il Bologna spinge alla ricerca del gol del vantaggio che arriva al 59' con il neo acquisto Barrow che ci mette un minuto per realizzare la prima rete in maglia rossoblù raccogliendo una respinta corta di Igor e battendo Berisha. Passano 4 minuti e Poli cala il tris che segna a porta sguarnita su assist di Soriano. Di Francesco ci prova in due circostanze tra il 64' e il 67' ma con poca fortuna e Strefezza al 69' per poco non la riapre con un grande tiro che sibila vicino all'incrocio. Berisha nel finale dice no prima a Svanberg e poi a Skov-Olsen ma l'ultimo tentativo a vuoto è di Petagna all'88': finisce 1-3 al Paolo Mazza di Ferrara.

Il tabellino

Spal: Berisha; Cionek (46' Bonifazi), Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti (78' Paloschi), Reca; Petagna, Di Francesco (80' Floccari)

Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Paz, Danilo, Mbaye; Poli (82' Svanberg), Schouten; Orsolini (70' Skov-Olsen), Soriano, Palacio; Santander (58' Barrow)

Reti: 23' Petagna (S), 24' aut Vicari (B), 59' Barrow (B), 63' Poli (B)

