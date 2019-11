Serie A, Lazio e Roma vincono e si portano al terzo e quarto posto

Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Juventus e Inter e il pari tra Milan e Napoli, la tredicesima giornata di Serie A è proseguita oggi con il match dell'ora di pranzo tra il Bologna di Mihajlovic e il Parma di Roberto D'Aversa che hanno dato vita ad un divertente derby emiliano.

Bologna-Parma 2-2

Finisce 2-2 il derby emiliano tra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e il Parma di Roberto D'Aversa che ha sicuramente giocato meglio rispetto ai padroni di casa e che forse avrebbe meritato qualcosa di più. Al gol di Kulusevski ha risposto Palacio e a quello di Iacoponi ha risposto il grande ex Dzemaili al 95' regalando così un prezioso punto ai felsinei che muovono seppur di poco la classifica. I ducali invece salgono all'ottavo posto in classifica.

Il tabellino

Bologna: Skorupski, Mbaye (78' Skov Olsen), Tomiyasu (84' Paz), Denswil, Krejci, Medel, Dzemaili, Orsolini, Svanberg (65' Poli), Sansone N, Palacio



Parma: Sepe, Iacoponi, Bruno Alves, Dermaku, Darmian, Scozzarella (60' Brugman), Barilla' (74' Grassi), Gagliolo, Kulusevski, Sprocati (85' Laurini), Kucka

Alle 15 si sono disputate altre tre partite:

Sassuolo-Lazio 1-2

La Lazio di Simone Inzaghi vince una gara fondamentale in casa del Sassuolo e sale così al terzo posto della classifica. Al gol di Immobile ha risposto Caputo a fine primo tempo ma in pieno recupero è Caicedo a regalare un successo insperato ai biancocelesti che si dimostrano sempre più una certezza ormai da diverse stagioni in campionato. Il Sassuolo invece resta fermo a quota 13 punti ma con ancora una partita da recuperare.

Sassuolo: Consigli, Toljan, Marlon, Romagna, Peluso, Duncan, Magnanelli, Locatelli M (74' Bourabia), Djuricic (69' Kyriakopoulos), Caputo, Boga (88' Raspadori)



Lazio: Strakosha, Patric, Acerbi, Luiz Felipe (51' Bastos), Lazzari M, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic (50' Lukaku J), Correa (79' Caicedo), Immobile

Reti: 34' Immobile (L), 45' Caputo (S), 91' Caicedo (L)

Roma-Brescia 3-0

La Roma di Fonseca ci impiega oltre un tempo per piegare il Brescia di Grosso ma alla fine vince con un netto 3-0 e con un gol annullato a Zaniolo. Smalling, Mancini e Dzeko hanno firmato un rotondo successo per i giallorossi che si portano così al quarto posto in solitaria a meno due dai cugini della Lazio. Annullato anche un gol al Brescia per fallo di mano di Ayè.

Il tabellino



Roma: Pau Lopez, Florenzi (77' Santon), Mancini G, Smalling, Kolarov, Diawara, Veretout, Zaniolo (80' Perotti), Pellegrini Lo (72' Under), Kluivert, Dzeko



Brescia: Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella, Bisoli (84' Morosini), Tonali, Romulo, Ndoj (62' Zmrhal), Torregrossa (70' Aye'), Donnarumma

Reti: 49' Smalling (R), 57' Mancini (R), 66' Dzeko (R)

Verona-Fiorentina 1-0

Il Verona di Ivan Juric si dimostra squadra di carattere e di livello in questo campionato e si porta così all'ottavo posto al pari del Parma di D'Aversa. Il successo interno maturato contro la Fiorentina di Vincenzo Montella è l'ennesima dimostrazione di come gli scaligeri siano una squadra compatta e che gioca un buon calcio. Il gol dell'ex viola Di Carmine fa così volare a quota 18 punti l'Hellas che ha anche la seconda miglior difesa della Serie A dietro la Juventus con soli 11 gol incassati.

Il tabellino

Hellas Verona: Silvestri ; Rrahmani, Bocchetti (dall’81’ Dawidowicz), Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Salcedo (dal 72′ Zaccagni); Di Carmine (dall’84’ Stepinski).

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella (dal 4′ Ceccherini), Caceres; Venuti (dal 64′ Lirola), Benassi (dal 76′ Ghezzal), Badelj, Cristoforo, Dalbert; Ribery, Vlahovic

Reti: 66' Di Carmine (V)

Alle 18 la Sampdoria di Claudio Ranieri ospiterà l'Udinese di Gotti mentre alle 20:45 il Lecce di Fabio Liverani ospiterà il Cagliari di Rolando Maran che vuole vincere per agganciare la Lazio al terzo posto.

La classifica di Serie A: Juventus 35, Inter 34, Lazio 27, Roma 25, Cagliari 24, Atalanta 22, Napoli 20, Verona e Parma 18, Fiorentina 16, Udinese, Torino, Milan 14, Sassuolo e Bologna 13, Lecce 10, Genoa e Sampdoria 9, Spal 8, Brescia 7.