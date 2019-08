Serie A, vittorie per Atalanta, Lazio e Torino. La Roma fa 3-3 contro il Genoa

Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Juventus e Napoli, con polemiche, la prima giornata di Serie A è proseguita oggi alle ore 18 con l'anticipo tra l'Udinese di Igor Tudor e il Milan di Marco Giampaolo che ha visto la vittoria di misura dei bianconeri di Udine grazie al gol del neo arrivato, il difensore Rodrigo Becao. Negli altri sei match delle 20:45 non sono mancate le emozioni con la Roma di Fonseca che stecca in casa all'esordio contro il Genoa di Andreazzoli: finisce con un pirotecnico 3-3 frutto dei gol di Under, Dzeko e Kolarov per i giallorossi, di Pinamonti, Criscito su rigore e Kouamé i gol dei rossoblù che hanno ripreso per ben tre volte i padroni di casa. Finisce con un secco 3-0 la sfida di Marassi tra la Sampdoria di Di Francesco e la Lazio di Simone Inzaghi che passa per 3-0 grazie alla doppietta di Ciro Immobile, che arriva a quota 101 in Serie A, e di Correa.

L'Atalanta di Gasperini vince alla grande in rimonta per 3-2 sul campo della Spal grazie ai gol di Gosens e alla doppietta di Muriel che hanno ribaltato le reti di Di Francesco e Petagna. Il Torino di Mazzarri vince 2-1 contro il Sassuolo di De Zerbi grazie alla doppietta dell'ex Zaza, inutile la rete della bandiera neroverde siglata da Caputo. Finisce 1-1 la sfida tra il Verona di Juric e il Bologna di Mihajlovic, a sorpresa in panchina: di Sansone e Miguel Veloso i gol con i padroni di casa che hanno giocato in dieci uomini per quasi tutta la partita. Il Brescia di Cellino vince di misura 1-0 contro il Cagliari di Maran: decide il rigore dubbio concesso dall'arbitro per fallo di mano di Cerri e realizzato da Donnarumma. Domani l'Inter di Antonio Conte farà il suo esordio davanti ai 65.000 di San Siro contro il Lecce neo promosso allenato da Fabio Liverani: sarà così che si chiuderà la prima giornata di Serie A.

La classifica di Serie A

Napoli, Juventus, Udinese, Lazio, Atalanta, Torino, Brescia 3, Roma, Genoa, Bologna, Verona 1, Inter*, Lecce*, Milan, Fiorentina, Spal, Sassuolo, Cagliari, Parma e Sampdoria 0.

*una partita in meno

