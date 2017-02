La Signora allo Stadium aspetta che esca il "90"

Torino - Quasi cinquecento giorni. Di imbattibilità dello Stadium. Dove la Juventus vince quasi sempre: finora, 89 volte su 106 partite di campionato. Non proprio bruscolini. Domani sera ci proverà l'Inter a interrompere quella che è una vera tirannia. L'Inter: ovvero la squadra che per prima seppe tornare a casa con una vittoria dall'impianto che la Juve si era costruita. Era il 3 novembre 2012: vantaggio di Vidal, doppietta di Milito e rete di Palacio. Di quella squadra nerazzurra non è rimasto nessuno a parte Handanovic, mentre tra i bianconeri resistono Buffon, Lichtsteiner e la BBC Barzagli, Bonucci, Chiellini. Diversi ovviamente anche gli allenatori: da Conte e Stramaccioni ad Allegri e Pioli.

Volti diversi, insomma. Ma stessa rivalità. In mezzo, il dominio di cui sopra. Perché in casa sua la Juve vince ininterrottamente da 27 partite di campionato ed è quasi buffo o meglio: del tutto buffo che l'ultima squadra a uscire indenne dalla fortezza bianconera sia stata il Frosinone. Nessuna corazzata o presunta big, ma il gruppo allenato da Stellone che a fine stagione retrocedette: gol di Blanchard all'ultimo secondo e Stadium gelato. Da quel momento in avanti, appunto, solo tre punti per volta: dal 4 ottobre 2015, contro il Bologna, ad (almeno) domani. Quando l'Inter cercherà quanto meno di uscire indenne dalla tana dei campioni d'Italia: dove la Juve in campionato ha poi perso anche contro la Sampdoria (guarda caso di Icardi, autore quel giorno di una doppietta) e l'Udinese di Thereau, oltre al Bayern in Champions League e alla Fiorentina in Coppa Italia. Badando solo al campionato, solo 17 volte su 106 la Signora non ha vinto davanti ai propri tifosi, abituati fin troppo bene al punto da storcere quasi il naso in occasione dei 14 pareggi.

In un modo o nell'altro, ci si attendono fuochi d'artificio anche domani: Allegri dovrebbe ripresentare il modulo 4-2 e tutti avanti con giudizio' (Lichtsteiner esterno, visto che Barzagli ieri era a letto con la febbre), Higuain ha già segnato cinque reti all'Inter e in campionato ne ha realizzate otto nelle ultime sei uscite, Dybala deve farsi perdonare la mancata stretta di mano con Allegri e via di questo passo. A caccia del successo numero 90, facendo capo a quel Juve-Parma che l'11 settembre 2011 diede il via all'avventura. Novanta, il numero della paura per eccellenza: quella che forse subisce chiunque entri allo Stadium.