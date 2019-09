Silvia Grecco, la mamma che racconta le partite al figlio cieco dalla nascita

Lunedì sera alla Scala di Milano si è celebrato il Best Fifa Football Awards 2019 e in quella circostanza la signora Silvia Grecco ha vinto il premio più bello: il Fan Award e il motivo è presto spiegato. Questa strepitosa mamma di 56 anni, infatti, ha conquistato questo prestigioso e significativo riconoscimento per la sua idea di raccontare le partite del Palmeiras, squadra più titolata in Brasile, al figlio adottivo di 12 anni, nato prematuro a quattro mesi, ipovedente e autistico dalla nascita.

Nickollas, è questo il nome dello sfortunato ragazzino, ha trovato nella madre la narratrice perfetta delle partite della sua squadra del cuore direttamente allo stadio. Silvia ha deciso di iniziare questa sorta di terapia con il figlio dato che la radiocronaca non permetteva a Nickollas di godersi a pieno il clima dello stadio, perché lo isolava dal resto delle persone e dell'ambiente circostante. La loro storia è diventata popolare in Brasile con il Palmeiras che gli ha anche invitati ad una seduta di allenamento e con il ragazzino che ha potuto anche incontrare il suo idolo Neymar durante il ritiro della nazionale prima di un match amichevole contro la Colombia.

Andrea Pirlo ha premiato Silvia che nel video ufficiale per la nomination al premio Fifa aveva spiegato: "Nickollas si sente a suo agio così, si alza, salta e festeggia: diventa un altro bambino. Noi due siamo qui per rappresentare la nostra squadra del cuore, tutti i tifosi del Brasile e del mondo, tutti coloro che tifano per le persone con disabilità. Il calcio può trasformare la vita delle persone e grazie al semplice gesto di narrare le partite per mio figlio abbiamo avuto la possibilità di essere visti con gli occhi dell’amore". Silvia ha infine voluto dedicare il Fan Award 2019 ad un altro candidato alla vittoria finale, Justo Sanchez, che ha cominciato a tifare la squadra del cuore del figlio dopo la morte di quest’ultimo.

Football wins Love wins



