La sorella di Zaniolo si fa male al ginocchio: "Non è la nostra parte del corpo preferita"

Non è di certo un periodo fortunato in casa Zaniolo per quanto riguarda le ginocchia. Nicolò, infatti, lo scorso 12 gennaio nel corso del big match contro la Juventus ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, già operato dal luminare in fatto di legamenti il professor Mariani che nel corso degli anni ha operato la maggior parte dei calciatori italiani e non solo. Come detto non è un inizio di 2020 fortunato per i Zaniolo dato che anche la sorella dell'ex canterano dell'Inter è alle prese con un brutto infortunio alle ginocchia.

Benedetta è alle prese con una forte distorsione al ginocchio e infiammazione del menisco e su Instagram ha pubblicato una story che la ritrae in stampelle e con la seguente didascalia: "Diciamo che il ginocchio non è la nostra parte del corpo preferita" , con il tag rivolto allo sfortunato fratello che ha dovuto chiudere anzitempo la sua stagione con la Roma e con ogni probabilità non ce la farà a recuperare per Euro 2020.

Sfottò da derby

Durante il match di campionato Lazio-Sampdoria finito 5-1 per i biancocelesti di Simone Inzaghi, sempre più in forma, alcuni supporter di casa hanno preso di mira Nicolò Zaniolo: "Salta con noi, Nicolò salta con noi". Chiaro riferimento all'impossibilità di poterlo fare dato che il giocatore della Roma ha subito un infortunio importante che non gli permetterà di scendere in campo per diverse settimane.

Il ragazzo si era difeso sui social con due story, una poi rimossa: "Fate pena, tutti", poi rimosso e ancora "Inferiori, con l'hashtag #sempreforzaroma". Domenica alle ore 18 allo stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra la Roma di Fonseca e la Lazio di Simone Inzaghi, una partita molto più delicata per i giallorossi che non si possono permettere di perdere ulteriore terreno dai cugini oggi distanti 7 punti ma con ancora una partita da recuperare, quella casalinga contro l'Hellas Verona di Ivan Juric.

Vedremo se anche in questa occasione Zaniolo sarà ancora preso di mira da parte dei tifosi della Lazio o se lasceranno perdere anche se sembra difficile ipotizzare che possano soprassedere. Il giocatore sarà sicuramente presente allo stadio Olimpico e si vedrà se in caso di cori avrà qualche reazione social o davanti alle telecamere. Il suo più grande intento, però, è quello di cercare di recuperare il più in fretta possibile per il suo bene, per il bene della Roma e della nazionale italiana.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?