Spinazzola, buona la prima da titolare. Insigne accende la luce

sv DONNARUMMA Avrebbe potuto anche studiare per la maturità, a parte qualche uscita non deve fare nulla.

6,5 DARMIAN A destra guadagna un tempo di gioco e convince molto di più.

6 BARZAGLI Serata tranquilla dopo quella da incubo di Cardiff.(dal 33' st CHIELLINI sv).

6,5 BONUCCI I ritmi bassi gli consentono di fare praticamente il regista.

7 SPINAZZOLA Sfrutta bene la chance, il tandem con Insigne è la nota più positiva.

sv MARCHISIO Non riesce a ritrovare continuità: fuori subito per noie muscolari (dal 18' pt MONTOLIVO 6 Torna a giocare in nazionale dopo una vita e lo fa benino).

6,5 DE ROSSI Presenza numero 113, gol numero 21: superato Paolo Rossi!

6,5 CANDREVA Molto applicato tatticamente per far quadrare il 4-2-4, regala anche un assist a Immobile. (dal 13' st BERNARDESCHI 5,5 Niente di indimenticabile).

5,5 IMMOBILE Chiede un rigore e ottiene un «giallo», poi perde l'attimo sull'unica palla-gol che ha (dal 37' st GABBIADINI 6 Suo metà del 2-0).

5,5 BELOTTI In versione imbolsita: gli manca sempre l'ultimo guizzo. (dal 1' st EDER 6,5 Più vivace dei colleghi di reparto, segna - un po' involontariamente - il suo quinto gol in azzurro).

7 INSIGNE Mai banale, l'Italia si accende quando lui ha la palla tra i piedi (dal 20' st EL SHAARAWY 6,5 Un po' egoista quando ignora Immobile, però è vivo e guadagna pure il rigore).

Ct VENTURA 7 Ottiene risposte incoraggianti sia dai singoli che dall'impianto tattico, ma per quanto riguarda quest'ultimo aspetto servono conferme in partite più tirate.