Stampa inglese: "Guardiola pensa di lasciare il Manchester City"

Pep Guardiola via dal Manchester City? È la notizia diffusa in queste ore da due quotidiani inglesi. Secondo Star Sport e Mirror Sport, l'allenatore catalano nel mirino della Juventus avrebbe confidato ad alcuni suoi amici di volersi prendere un anno sabbatico, ma non subito. In pratica, l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco potrebbe "riposarsi" nella stagione 2020/2021. "Non ci sono indizi sul fatto che possa avvenire questa estate, ma la prossima". Così riferisce la stampa britannica che però, in questo modo, finisce per soffiare sul fuoco della speranza dei tifosi della Juventus, in ansia da quasi un mese per sapere chi prenderà il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Telenovela che ogni giorno di più si arricchisce di una nuova puntata, con la maggior parte dei media a insistere sul nome di Maurizio Sarri. Che il tecnico del Chelsea sia l'indiziato numero uno per diventare il nuovo allenatore della Vecchia Signora lo sappiamo tutti. Ma c'è qualcuno, su tutti il giornalista di Telelombardia e Top Calcio 24 Luca Momblano, che spinge sul fatto che sarà proprio Guardiola a sostituire Allegri. Tra Pep e la Juve ci sarebbe in piedi da diversi mesi una trattativa legata all'eventuale esclusione del Manchester City dalle Coppe europee a causa di alcuni illeciti amministrativi su cui la Uefa deve ancora esprimersi ufficialmente.

Intanto il club di proprietà dell'emiro Mansur bin Zayd Al Nahyan ha giocato d'anticipo, presentando ricorso al Tas di Losanna per impedire alla camera investigativa della Uefa di indagare sulla presunta violazione del fair-play finanziario da parte del City. Il quale rischierebbe di non partecipare alla prossima edizione della Champions, un'ipotesi che consentirebbe a Guardiola di lasciare l'Inghilterra facendo leva su di una specifica clausola del contratto che lo lega al Manchester. I tifosi della Juventus continuano a sperare nonostante l'accordo tra il presidente bianconero Andrea Agnelli e Sarri appaia imminente.