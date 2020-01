Subaru, Forester «apre» l'era dell'ibrido

Bruno De Prato

Vicenza Subaru ha sempre realizzato vetture dalla personalità, sia tecnica sia estetica, assolutamente unica e che si è sempre confermata altamente funzionale e performante. In particolare con Forester che, fin dalla nascita, nel 1997, si è distinto come un Suv innovativo e dotato di svariate soluzioni meccaniche esclusive dell'ingegneria di casa Subaru: motore 4 cilindri boxer, trazione integrale estremamente avanzata con organi perfettamente simmetrici, baricentro più basso possibile. Dunque, un pacchetto che rappresenta la massima raffinatezza strutturale per un Suv. Forester, inaffti, è stato costantemente raffinato, progredendo a ogni generazione. Nel 2008 ha fatto il suo esordio il 4 cilindri boxer 2.0 turbodiesel che, con i suoi 150 cv e 350 Nm di coppia massima, era perfetto.

Ma adesso è scoppiata la nevrosi anti-diesel e Subaru ha ritenuto di non investire più in questa tecnologia.

Con la quinta generazione, ecco allora Forester e-Boxer con propulsore ibrido, l'unico disponibile, che mantiene rigorosamente l'architettura Subaru, con motore boxer 2.0 a iniezione diretta, da 150 cv, più l'unità elettrica da 16,7 cv; cambio Cvt Lineartronic e trazione integrale. Il motore elettrico ha una coppia massima di 66 Nm che si aggiungono ai 196 generati dal motore boxer. L'elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di litio ricaricata da quello termico e dal sistema di rigenerazione energetica in decelerazione. Il motore elettrico interviene automaticamente a supportare il boxer 2.0 per abbattere consumi ed emissioni. Il cambio Cvt Lineartronic e la trazione integrale sono altamente performanti: le sue cui funzioni sono selezionabili attraverso la nuova edizione del sistema X-Mode per trarre il massimo dal propulsore ibrido.

E nella prova su un fango assolutamente proibitivo, Forester e-Boxer ha rivelato prestazioni degne dell'ottimo turbodiesel 2.0 boxer che è venuto a sostituire. Su strada le prestazioni sono consistenti: velocità di 190 km/h e accelerazione 0-100 in 11, con un consumo medio di 6,7 litri/100 km. La dotazione di sistemi elettronici di assistenza alla guida e alla sicurezza è a dir poco poderosa, a partire dall'esclusivo EyeSight che dilata eccezionalmente la capacità del pilota di percepire tutto quanto si muove attorno al veicolo. I prezzi partono da 35.500 euro.