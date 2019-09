La svolta di Ciro Ferrara: dalla Juventus a concorrente di "Amici"

21 stagioni da professionista, 10 al Napoli e 11 alla Juventus per un totale di 680 presenze in tutte le competizioni. È il curriculum di Ciro Ferrara, tra i difensori più forti del mondo tra anni Ottanta e Novanta. Poi, dopo il ritiro, Ferrara ha intrapreso la carriera di allenatore. E non è andata benissimo. Prima il ruolo di collaboratore del c.t. Marcello Lippi nella Nazionale che vinse il Mondiale nel 2006, poi responsabile del settore giovanile della Juventus ed allenatore della prima squadra bianconera nella stagione 2009/2010, interrotta a gennaio a causa di un esonero. Le successive esperienze sulle panchine di Italia Under 21, Sampdoria e Wuhan Zall sono state le ultime per l'ex difensore azzurro, alternandole con l'incarico di opinionista per varie trasmissioni tv.

Fino alla trasformazione in cantante. Proprio così. Da 15 giorni Ferrara è nel cast di "Amici Celebrities", lo spin-off di "Amici di Maria De Filippi", talent-show in onda il sabato sera su Canale 5 a cui partecipano personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo.

E dello sport, proprio come nel caso di Ferrara, che nelle prime due puntate della trasmissione si sta facendo apprezzare per le sue doti canore. I concorrenti del programma, tra cui i già eliminati Martin Castrogiovanni (ex giocatore di rugby) e Joe Bastianich (chef), sono divisi in due squadre, una bianca e una blu. Durante la settimana frequentano una scuola di ballo e di canto, per poi esibirsi il sabato davanti a una giuria. Tra coloro che sono migliorati di più c'è proprio Ferrara che nella prima puntata, dopo un comprensibile impaccio iniziale, ha cantato "Banane e lamponi" di Lucio Battisti davanti a un pubblico estasiato.

Poi, una settimana dopo, si è lanciato nell'interpretazione del brano più celebre di un altro napoletano doc come Pino Daniele: "Je so' pazzo". Il risultato? Ottimo, a leggere le decine di commenti apparsi sul suo profilo Instagram dove l'ex giocatore della Nazionale ha pubblicato alcuni scatti di questa sua nuova esperienza.

Tuta sportiva bianca, cuffie e microfono, Ferrara si è calato perfettamente nella parte del cantante. Conquistando i favori - e i cuori - del pubblico che ogni sabato segue con passione le sfide in musica tra personaggi abituati a fare altro nella vita. Ferrara, nonostante i 52 anni compiuti a febbraio, è fresco, giovanile, sportivo. E in formissima. Non solo fisicamente. Anche la voce è morbida, caliente, pulita. Come le sue scivolate di una volta...