Swansea-Cardiff, il derby della vergogna: insulti a Emiliano Sala sui social

Sono passati oltre nove mesi dalla morte di Emiliano Sala, l'ex giocatore argentino del Nantes deceduto durante il volo che lo stava portando dalla Francia al Cardiff, ovvero quella che sarebbe dovuta essere la sua nuova squadra a gennaio. Il velivolo sul quale viaggiava lo sfortunato ragazzo di Cululù, che avrebbe compiuto 29 anni 31 ottobre, è precepitato lungo il tragitto della Manica e con lui a bordo c'era solo il pilota David Ibbotson.

La morte di Sala ha gettato tutti nello sgomento e nello sconforto con Nantes e Cardiff che sono ancora al centro di un contenzioso legale per quello che alla fine si è tramutato in un mancato trasferimento. Il club inglese è retrocesso in Championship e attualmente occupa il tredicesimo posto in classifica con 18 punti, a meno sei dal Leeds secondo e a meno otto dal West Bromwich primo.

Domani alle ore 13 il Cardiff giocherà il derby contro lo Swansea al Liberty Stadium ma la vigilia è stata agitata da un episodio grave, squallido e di cattivo gusto messo in atto da alcuni "tifosi" della squadra di casa. Sui social network, infatti, sono comparse delle foto che ritraggono dei finti biglietti aerei intestati ad Emiliano Sala. Questo grave episodio ha sconvolto tutto il Regno Unito, con lo Swansea che ha diramato un lungo e duro comunicato per condannare l'episodio e per garantire che lavorerà a stretto contatto co la polizia per trovare i colpevoli di questo gesto deplorevole.

Intanto i tifosi dello #Swansea in vista del derby, hanno stampato questi biglietti lasciandoli per tutta la città.

Biglietti aerei per prendere in giro Emiliano Sala.



Che squallore pic.twitter.com/innuLqRQYe — Jürgen (@Jurgen__K) October 25, 2019

