Tabarez più forte della malattia La sua esultanza commuove tutti

Oscar Tabarez è da sempre un'icona dei mondiali. Quello in Russia non è certo il primo in cui guida la nazionale dell'Uruguay. Questa volta però deve fare i conti con una malattia che l'ha colpito in questi ultimi tempi. Si tratta della sindrome di Guillain-Barrè, una malattia che va a colpire il sistema nervoso periferico.



Una patologia neurodegenerativa che di fatto ha costretto il ct dell'Uruguay ad usare la sedia a rotelle e le stampelle per guidare la sua squadra dalla panchina nel corso dei mondiali. Le immagini di Tbaraez in queste ore hanno fatto il giro del mondo. Ma in questa storia c'è un finale che ha il sapore dell'impresa, della forza che vince sulla malattia. Il gol dell'Uruguay che arriva di fatto all'ultimo minuto contro l'Egitto fa esplodere di gioia tutta la panchina. E lì c'è anche lui, Oscar Tabarez che prende il suo bastone e si alza per esultare e per gridare al mondo tutta la sua gioia per questi tre punti conquistati nel girone. Il gesto del ct dell'Uruguay di fatto colpisce e non poco i telespettatori che sui social hanno immediatamente condiviso quella sua esultanza che vince su tutto. Anche sulla malattia.