In Tanzania uno sciame di api attacca i giocatori: partita sospesa

Terrore sul rettangolo verde e non solo, come è successo in Tanzania. Nella partita giocata domenica scorsa tra

Young Africans e Iringa United uno sciame di api ha letteralmente invaso il campo, schiantandosi contro i giocatori e costringendo le due squadre ad interrompere la gara. Match che è stato sospeso mentre i padroni di casa conducevano per tre reti a zero. Anche gli spettatori sono stati presi d'assalto dalle api, nella gara valida per la terza fase della Tanzania FA Cup.

Giocatori sdraiati a terra e gara sospesa

Le immagini mostrano i giocatori sdraiati a terra o peggio in fuga verso gli spogliatoi per evitare le punture. A farne le spese è stato soprattutto il difensore Sonso, costretto ad affidarsi allo staff sanitario prima di poter tornare in campo e concludere la partita, finita poi sul punteggio di 4-0. Quanto è accaduto è davvero surreale, ma come riferito da alcuni portali sportivi non è il primo episodio simile nel mondo dello sport. Anzi, proprio in Africa, nel 2009 in Zimbabwe, l'arbitro fu obbligato a fermare la partita a causa di un pericoloso attacco di api. Scenario quasi identico in Argentina pochi mesi fa durante Almagro-Temperley in seconda divisione. In quella circostanza fu il portiere Horacio Ramirez a far notare la presenza di un minaccioso alveare proprio nei dintorni della porta. Dodici minuti di attesa per riprendere il regolare svolgimento della sfida, con tanto di estintore e di insetticida per allontanare le api.

Tra gli altri precedenti segnalati da Sky Sport, un episodio in Ecuador nel 2016, durante Deportivo River e Aucas Guayaquil. In questo caso l'attesa fu superiore alle due ore, coi giocatori costretti alle cure mediche per le punture delle api. Altra invasione due anni dopo durante Portovejo-Manta oppure nella partita tra Nazionali, Messico-El Salvador nel 2010. Le api provocarono lo stop anche di una partita di cricket tra Sudafrica e Sri Lanka a Johannesburg ad inizio 2017. Per quanto riguarda l'Italia, invece, è possibile menzionare Pavia-Gubbio del 2011, partita sospesa per una decina di minuti a causa appunto di uno sciame d’api dirette verso gli spalti. L'episodio più noto per la Serie A risale al 93, durante Sampdoria Pescara al Ferraris. Quel pomeriggio la gara rimane in stand by per quasi un'ora, prima dell'ingresso in campo da parte dei vigili del fuoco. Un intervento che si rivelò risolutivo.