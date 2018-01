Il Torino alza la voce: "Acquah travolto da Khedira. A cosa serve la Var?"

Il derby di Coppa Italia è stato fatale per Sinisa Mihajlovic. Il Torino, infatti, ha deciso di sollevare dall'incarico il serbo che conclude così dopo un anno e mezzo la sua avventura in granata. L'ex allenatore di Catania e Fiorentina, tra l'altro, era stato anche espulso dall'arbitro Doveri al 69' per via della sua sfuriata dopo il gol del raddoppio della Juventus, viziato dal fallo netto di Sami Khedira su Acquah.

Attilio Lombardo, vice di Mihajlovic in granata, al termine del match aveva attaccato: "Il mister dopo l'espulsione era abbastanza frustrato per raccontare l'episodio, quindi ha demandato a me per tenere questa conferenza. Molto meglio che commenti io, ma anch'io dico che Acquah è stato investito da Khedira. Allora a cosa serve il Var? Il Var dà e toglie ma se uno viene richiamato per vedere la tv, non mi spiego come l'arbitro possa vedere diverso da come abbiamo visto noi. Acquah ha toccato la palla e poi è stato travolto da Khedira. Accettiamo con rammarico la decisione dell'arbitro, ma quell'episodio ha chiuso una partita che probabilmente ci saremmo giocati fino alla fine".

Sui social network, inoltre, si è scatenata la protesta dei tifosi del Toro che hanno definito la vittoria della Juventus "l'ennesimo furto":