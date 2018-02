Torino-Juve Primavera, gol allo scadere e dito medio ai tifosi avversari

La 25esime giornata di Serie A ci regalerà il derby di Torino. La Juve costretta a non perdere punti dal Napoli e i granata a caccia di conferme dopo la vittoria con l'Udinese per 2-0. A infiammare gli animi - già caldi - ci pensa il campionato Primavera.

Esultanza choc

La partita tra le due formazioni cadette è tesa come ogni derby dovrebbe essere. A mettere il sigillo sullo scontro ci pensa Jakupovic. Il giocatore approfitta di un pallone vagante in area e lo insacca. Uno a zero all'ultimo minuto e granata beffati a pochi passi dal pareggio.

Ma la beffa non è finita. Il giocatore segna, l'arbitro convalida e scatta l'esultanza. Tutti i calciatori della Juventus si riuniscono per festeggiare il marcatore e nel mucchio spunto un dito medio, indirizzato al settore del Filadelfia che ospita i tifosi del Torino. (Qui il video)