Totti, altro like incriminato al post di Vieri che celebra la Lazio

Francesco Totti è finito nel tritacarne mediatico negli ultimi giorni per via del presunto like messo al commento di un tifoso della Roma che aveva scritto "Vendete Florenzi". Il suo mi piace, poi rimosso, aveva subito fatto il giro del web con il diretto interessato che aveva espresso sempre su Twitter tutta la sua amarezza per una notizia, a suo dire, non veritiera.

Il Pupone si era difeso attaccando: "Vorrei precisare che non ho mai messo "like" a quel commento di cattivo gusto su Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi della Roma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista".

Vorrei precisare che non ho mai messo "like" a quel commento di cattivo gusto su @Florenzi. Ho profonda stima di lui, come amico e giocatore, in particolare i tifosi dell'@OfficialASRoma dovrebbero saperlo. Ciò che sto leggendo su articoli e sui social mi rattrista. #Totti — Francesco Totti (@Totti) January 6, 2020

L'ex capitano della Roma ha ricevuto critiche e solidarietà per questa vicenda avvenuta solo quattro giorni fa. Oggi, però, l'ex capitano storico del club capitolino è finito nell'occhio del ciclone per un altro like, ma questa volta al post su Instagram del suo grande amico Christian Vieri. Bobo, infatti, ha voluto fare il suo personale augurio alla Lazio per i 120 anni di storia con Totti che avrebbe messo mi piace.

Vieri ha giocato per un anno con la maglia della Lazio ha segnato 14 reti in 28 presenze totali ed è poi passato all'Inter nella stagione successiva. Bobo non ha dimenticato la sua vecchia maglia e ha dunque pensato di fare gli auguri alla Lazio per i suoi 120 anni di storia con Totti che sicuramente senza malizia essendo un grande cuore giallorosso e forse il giocatore più rappresentativo della storia della Roma ha messo mi piace al post del suo grande amico.

Per ora il Pupone non ha proferito parola in merito anche se molti tifosi giallorossi non hanno preso bene questa azione social da parte dell'ottavo Re di Roma com'è stato ribattezzato dai suoi tifosi che l'hanno ammirato per ben 25 anni conditi da 786 presenze impreziosite da 307 reti al suo attivo.