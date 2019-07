Tour de France, il tifoso mostra il sedere e il ciclista lo sculaccia

La nona tappa del Tour de France 2019 rimarrà negli annali per la bella vittoria del sudafricano Daryl Impey davanti al "passistone" belga Tiesj Benoot in una serratissima volata a due. L'ennesima, entusiasmante tappa di una Grande Boucle che, nella sua prima settimana di corsa, non ha assolutamente deluso le aspettative, regalando mille emozioni alle decine di migliaia di appassionati che ogni giorno, come da tradizione, si assiepano a bordostrada per vedere - anche se solo per una manciata di secondi - il passaggio della carovana del Tour e del cosiddetto peloton, ovvero il nutritissimo gruppo dei corridori. Ma si sa, il Tour - e il ciclismo - sono da sempre una ghiotta occasione per stare in compagnia degli amici, mangiando carne, bevendo birra e lasciandosi andare a qualche sano atto di goliardia. Come quello compiuto domenica da un tifoso per così dire impertinente.

Le "cinque dita" di Colbrelli

Mescolato tra la folla, al momento del passaggio del gruppo questo signore ha dato le spalle alla strada, pensando bene di tirarsi giù pantaloni e mutande per mostrare il sedere - direbbe un francese - a tout le monde. A riprendere la "prodezza" anche un'altra persona, che ha avuto la fortuna di registrare una scena tanto insolita quanto divertente. Infatti, mentre i corridori stavano sfrecciando a pochi centimetri dai glutei del tifoso, a un certo punto uno di loro si è accorto dello scherzo e ha avuto la prontezza di rifilargli una vera e propria sculacciata sul sedere. Non proprio un buffetto, dato che alla fine del video - pubblicato dalla Gazzetta dello Sport - una foto mostra le natiche del goliarda con il segno delle "cinque dita". La mano è quella di un ciclista italiano, il velocista del team Bahrein-Merida Sonny Colbrelli. Che, parafrasando Paolo Conte, ha fatto incazzare un francese...