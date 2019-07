Tour de France, trionfa Vincenzo Nibali: Bernal in giallo a Parigi

Vincenzo Nibali conquista la 20esima tappa con uno splendido assolo sulla salita di Val Thorens davanti a Valverde e Landa: Egan Bernal difende la maglia gialla, sarà il primo colombiano a trionfare al Tour de France.

Dopo il colpo di scena di ieri, la Grande Boucle si deciderà su una tappa ridotta e un’unica salita. A causa del maltempo, la 20esima frazione misura soltanto 59 km e affronta un unico Gpm, quello di Val Thorens. Possibile quindi vedere subito degli attacchi, anche se la vera azione si concentrerà sulla salita finale. Egan Bernal (Ineos) riparte in maglia gialla con 45” sull’ex leader Julian Alaphilippe e 1’11” sul compagno di squadra Geraint Thomas ma sulla carta resta ancora in corsa anche Kruijswijk, quarto a 1’23”, e Buchmann, quinto a 1’50”.

La Tappa

La 20esima tappa sarà percorsa in maniera ridotta rispetto al tracciato previsto. L’organizzazione ha infatti deciso di togliere Cormet de Roselend e Cote de Longefoy per motivi di sicurezza: dopo i primi 26 km di pianura, l’ascesa finale porterà fino al traguardo. Si tratta di una salita di ben 33 km con una pendenza media del 5,5%. E' subito fuga con sei corridori in testa: Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Magnus Cort (Astana), Rui Costa (UAE Team Emirates), Alberto Bettiol (EF Education First), Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert) e Lilian Calmejane (Total Direct Energie) hanno guadagnato circa 40” sul plotone. Nel gruppone di inseguitori, che si trova a circa 30” dai battistrada, sono presenti gli italiani Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) ed Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step). I due gruppi in fuga si ricongiungono e sono dunque 29 gli uomini al comando, con 2 minuti di vantaggio nei confronti del gruppo maglia gialla. Ai piedi dell'ultima salita si fa dura la selezione e restano in fuga Nibali insieme a Gallopin (Ag2r), Woods (EF), Zakarin (Katusha), Perichon (Cofidis). Tra i fuggitivi rientra Fraile (Astana), ora sono sei gli uomini al comando con un 1'30'' sul gruppo maglia gialla. Quando mancano 13 km Nibali attacca da solo in testa e riesce a guadagnare qualche metro sugli altri attaccanti. Lo Squalo prosegue nella sua azione solitaria e ha circa un minuto di vantaggio dal gruppo maglia gialla, perde contatto Alaphilippe, scivolato a 3' di distacco. Grandissimo sforzo di Nibali che conquista un meritatissimo successo. Secondo Valverde, terzo Landa. Subito dopo Bernal che fa suo il primo Tour della carriera, è il primo colombiano a trionfare alla Grande Boucle, davanti al compagno di squadra Thomas, crolla Alaphilippe. Domani l'ultima tappa con la consueta passerella a Parigi.

Ordine d'arrivo

1. Vincenzo Nibali (Ita)

2. Ernesto Valverde (Spa) a 10''

3. Mikel Landa (Spa) a 14''

Classifica generale

1. Egan Bernal (Col)

2. Geraint Thomas (Gbr) a 1'11

3. Steven Krujiswijk (Ola) a 1'31

