Tragedia al Giro di Polonia, il ciclista Bjorg Lambrecht muore dopo una caduta

Giornata drammatica per il ciclismo, il corridore belga Bjorg Lambrecht è deceduto all'ospedale di Rybnik dopo una terribile caduta avvenuta durante il Giro di Polonia.

Il 22enne corridore della Lotto-Soudal è stato vittima di una gravissima caduta al 50esimo km della terza frazione della corsa a tappe polacca. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma secondo le prime ricostruzioni Lambrecht sarebbe finito in un fossato, con un ponticello in cemento, largo circa un metro e mezzo davanti a una casa e così sarebbe stato trovato dalla sua ammiraglia.

Dopo i primi soccorsi, che si sono prodigati in una rianimazione d’emergenza, è stato necessario chiamare una eliambulanza per trasportarlo in ospedale. Una volta ammesso d’urgenza nella struttura ospedaliera polacca, è stato immediatamente valutato in condizioni critiche, con i medici che hanno deciso per una operazione di urgenza per fermare le emorragie in corso. Ogni tentativo di tenere in vita il ciclista si è purtroppo rivelato vano. Bjorg Lambrecht è deceduto in sala operatoria mentre i medici cercavano di salvargli la vita con un intervento d'urgenza. Grande commozione al traguardo, con molti corridori, informati dell'accaduto in lacrime per il giovane collega. Su Twitter la Lotto-Soudal ha salutato il suo ciclista con un messaggio di cordoglio: "La più grande tragedia possibile per la famiglia, gli amici e i compagni di squadra. Riposa in pace Bjorg".

