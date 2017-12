Transfer arrivato, Giuseppe Rossi è ufficialmente del Genoa

Ora è davvero ufficiale: Giuseppe Rossi è un nuovo giocatore del Genoa. Nonostante si allenasse a Pegli ormai da qualche settimana, c'erano infatti ancora delle procedure da chiudere per il completamento delle operazione.

Ieri il comunicato del club rossoblu, che sul proprio sito ha annunciato il buon fine dell'operazione e il tesseramento del giocatore: «Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver risolto le criticità di tesseramento relative a Giuseppe Rossi. Il calciatore pertanto sarà convocabile in vista della partita di Tim Cup Juventus-Genoa, in programma domani e valida per gli ottavi di finale».

C'è grande soddisfazione in casa genoana, perché finalmente si può contare a tutti gli effetti su Giuseppe Rossi, un giocatore tanto forte quanto sfortunato, che nella sua carriera ha dovuto affrontare molti gravi infortuni, l'ultimo dei quali nello scorso aprile con la maglia del Celta Vigo.

Per Pepito si tratta di una nuova rinascita e l'ambiente di Genova può essere quello giusto dove ritornare quel giocatore che abbiamo ammirato con la maglia del Parma, del Villareal e della Fiorentina.

L'attaccante classe '87 da ieri è quindi abile e arruolabile per Ballardini, anche se ovviamente non può essere in perfette condizioni, dato che non gioca da circa nove mesi.

Il tecnico rossoblu però non vuole affrettare il suo ritorno, anche se sa che Pepito potrà essere molto utile alla causa rossoblu e al problema del gol: «Siamo contenti di averlo. Lui è sicuramente un giocatore che vicino alla porta sa cosa deve fare».

Intanto, Rossi risulta tra i convocati per la sfida di stasera con la Juve. Il suo debutto, quindi, è sempre più vicino.

AnB