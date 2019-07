Trapattoni diventa bisnonno: "Una gioia immensa"

"Una gioia immensa". È con queste parole che Giovanni Trapattoni annuncia su Twitter una grande notizia: è diventato bisnonno di Davide, figlio di un suo nipote. "Questi sono giorni di immensa gioia! Sono diventato bisnonno!!! Benvenuto Davide", il messaggio pubblicato dal Trap con una foto che lo mostra visibilmente emozionato mentre tiene tra le sue forti braccia il bimbo appena nato.

Trapattoni, che il 17 marzo ha compiuto 80 anni, da qualche tempo gestisce un profilo su Twitter che ha imparato a usare grazie al nipote Riccardo, che per primo ha avuto l'intuizione di suggerire al nonno di usare i social per comunicare con i suoi fans. È da tempo che il Trap non allena più, un po' per l'età e un po' per i mugugni della moglie Paola, la quale per decenni ha dovuto "sopportare" la passione del marito per il gioco più bello del mondo. Passione che c'è ancora, ma in modo più distaccato che in passato. Oggi gran parte delle energie dell'ex allenatore di Juventus e Inter sono tutte per il suo focolare di Cusano Milanino, dove trascorre gran parte del suo tempo cullato dall'amore della moglie e di tutta la sua famiglia. Che adesso si è allargata al piccolo Davide, il quale - siamo certi - sarà battezzato dal bisnonno con la sua inseparabile acqua benedetta. E con un soave fischio.