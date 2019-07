Trezeguet insulta gli agenti, Salvini duro: "Stendiamo un velo pietoso"

David Trezeguet ha spesso fatto parlare di sè in campo per le tante reti realizzate con la maglia della Juventus e della nazionale francese. Ieri, però, l'ex centravanti di Monaco e River Plate si è messo in "mostra" con un atteggiamento non proprio consono nei confronti della forze dell'ordine che l'avevano fermato per un normale controllo riscontrando come David stesse guidando il suo Suv in stato di ebbrezza. Trezeguet stava rientrando da una serata in compagnia di amici, tra cui anche Mauro German Camoranesi, e dopo aver degustato dell'ottimo vino si è messo alla guida.

Gli agenti di polizia l'hanno fermato a Torino e inizialmente l'ex bomber della Juventus si è rifiutato di effettuare l'alcoltest e una volta incassato il no da parte delle forze dell'ordine si è scagliato contro di loro: "Pezzenti, poveracci, non guadagnate nemmeno duemila euro al mese". In molti sui social hanno condannato il comportamento di Trezeguet che ha evidentemente sbagliato e perso la testa sapendo di essere in torto. Anche il vice Premier Matteo Salvini ha espresso il suo dissenso per le parole del brande ambassador del club bianconero: "Il mio grazie ai poliziotti di Torino. E sul comportamento del "campione" stendiamo un velo pietoso".