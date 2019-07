Trezeguet sbotta contro gli agenti: "Pezzenti, poveracci"

David Trezeguet è stato fermato nella tarda serata di ieri dalle forze dell'ordine per un normale controllo ma al momento di effettuare l'alcoltest si sarebbe prima rifiutato, salvo poi cambiare idea per non incorrere in sanzioni ben più gravi. Il test del palloncino, però, avrebbe dato un esito pesante per l'ex attaccante della Juventus dato che i valori di riferimento sarebbero stati tra l'1,5 e l'1,7: tre volte superiore alla norma. La patente gli è stata naturalmente revocata da subito e ora l'ex centravanti della nazionale francese dovrà pagarne le conseguenze.

L'ex River Plate e Monaco tornava da una serata, passata a Monforte d'Alba vicino alle Langhe, con alcuni amici e al momento del fermo si trovava a bordo del suo Suv con un amico. Alla degustazione di vini del Barolo era presente anche il suo amico ed ex compagno di squadra alla Juventus Mauro German Camoranesi. Secondo qunto riporta gazzetta.it, però, Trezeguet si sarebbe rivolto in maniera arrogante nei confronti delle forze dell'ordine al momento del fermo: "Lo faccio il test, ma dopo un'ora". Alla risposta negativa dei poliziotti, il 41enne francese sarebbe esploso: "Pezzenti, poveracci, non guadagnate nemmeno duemila euro al mese".