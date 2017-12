Quattro anni dal terribile incidente a Schumacher

Sono già passati 4 anni dal terribile incidente sugli sci che ha visto sfortunato protagonista Michael Schumacher. L'ex fuoriclasse e campionissimo della Formula Uno, infatti, battè violentemente la testa ed entrò subito in un coma irreversibile e tutt'oggi non sono chiarissime le sue condizioni fisiche. Il tedesco compirà 49 anni tra 5 giorni, il 3 gennaio, ma la sua vita è ormai attaccata alle macchine: un destino crudele per chi ha corso per una vita ad oltre 300 chilometri orari, senza mai riportare consuguenze serie a seguito di alcuni lievi incidenti.

I medici che operarono Schumacher a fine del 2013 a Grenoble parlarono di lesioni cerebrali sparse e da quel momento l'ex Ferrarista non si è mai più ripreso. Ora Schumi vive con la sua famiglia nel castello in Svizzera con uno squadrone di medici e di infermieri che lo assistono quotidianamente. Purtroppo del sette volte campione del mondo non si hanno molte notizie e soprattutto non si vedono mai sue fotografie per poter capire il suo reale stato di salute. La famiglia, inoltre, con la moglie Corinna in testa, ha subito voluto riservatezza attorno alla famiglia ma soprattutto a Michael.