Ucraina, Zinchenko bacia la giornalista: il video diventa virale sui social

Oleksander Zinchenko è un giovane giocatore ucraino in forza al Manchester City e uno dei punti di forza dell'Ucraina. Nell'ultimo turno di qualificazione per Euro 2020 la nazionale ha sconfitto con un nettissimo 5-0 la Serbia issandosi al primo posto in classifica nel proprio girone. Al termine della partita il 22enne ex Psv Eindhoven si è recato davanti alle telecamere per rispondere alle domande della sexy giornalista Vlada Sedan che stava svolgendo il suo lavoro in maniera assolutamente seria e professionale.

Il giocatore, però, nel finale dell'intervista ne ha approfittato per dare un bacio alla giornalista tra lo stupore del pubblico, meno della ragazza dato che tra i due pare ci sia del tenero. Vlada è parsa certamente imbarazzata ma felice del gesto del giocatore della nazionale ucraina. Secondo i rumors, infatti, tra i due pare ci sia una frequentazione o quantomeno una particolare simpatia che ha spinto il giocatore del City a lanciarsi in questo bacio davanti alle telecamere. Anche Iker Casillas aveva fatto una cosa analoga alla fine di una partita della nazionale spagnolo con Sara Carbonero ma i due erano fidanzati da tempo e la loro relazione era sotto la luce del sole.