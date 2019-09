Ululati per Kessie, l'Hellas smentisce: "Erano fischi per l'arbitro"

A circa 12 ore dal termine di Hellas Verona-Milan arriva una precisazione da parte della società gialloblu a difesa della propria tifoseria, una cui parte ha rivolto ululati nei confronti di Franck Kessie e degli insulti contro Gigio Donnarumma (nativo di Castellammare di Stabia) per la propria appartenenza territoriale. Via Twitter è arrivata la presa di posizione da parte della compagine scaligera: " I 'buuu' a Kessie? Gli insulti a Donnarumma? Forse qualcuno è rimasto frastornato dai decibel del tifo gialloblù. Cosa abbiamo sentito noi? ".

"Fischi per l'arbitro"

I cori sono stati segnalati anche dai giornalisti a bordo campo, ma l'Hellas ribadisce: " Fischi, inevitabili, per decisioni arbitrali che lasciano ancora oggi molto perplessi, e poi tanti applausi, ai nostri “gladiatori”, a fine gara. Non scadiamo in luoghi comuni ed etichette ormai scucite. Rispetto per Verona e i veronesi ".

Nella conferenza stampa mister Giampaolo ha affermato: " Ho sentito cori contro Kessie e Donnarumma. Sono cori inqualificabili ". Il capitano rossonero Alessio Romagnoli si era lamentato con l'arbitro: a tal punto dagli altoparlanti è stato diramato il messaggio che intimava di smettere, minacciando provvedimenti. Ma la situazione è stata ripetuta nel corso del match.

