Us Open, trionfa Rafa Nadal: battuto Medvedev al 5 set

Rafa Nadal supera Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4 e conquista per la quarta volta l'Us Open.

Dopo la vittoria a sorpresa di Bianca Andreescu nel torneo femminile, Nadal si impone sul russo Medvedev dopo una lunga battaglia al 5 set. E' la quarta vittoria a Flushing Meadows per il campione spagnolo, che raggiunge nella speciale classifica John McEnroe. Una sfida davvero interminabile in cui Nadal domina, soffre e poi rischia di capitolare. Tutto merito di Medvedev, attualmente numero 5 del ranking Atp, che si dimostra degno erede dei grandi tennisti russi del recente passato come Marat Safin, Nicolaj Davidenko ed Evgenij Kafelnikov.

Si erano affrontati circa un mese fa nella finale di Montreal, che aveva visto il dominio assoluto di Nadal e un Medvedev troppo timido e mai in partita. Stavolta il russo cambia totalmente volto approcciando bene il match. Lo spagnolo cerca di alzare subito i ritmi ma Medvedev resta sempre in partita. Resta tutto in equilibrio fino al 5-5, il 23enne russo sbaglia qualche palla di troppo e Rafa chiude il primo set 7-5. Avanti di un set il maiorchino alza i ritmi che il giovane Daniil fatica a contenere. Il break decisivo arriva sul 4-2 e il secondo set termina 6-3. La strada appare in discesa, Nadal in pieno controllo del match fa ancora un break e va 3-2.

A questo punto accade qualcosa di inaspettato, Medvedev recupera lo svantaggio e cambia marcia, le sue variazioni e gli improvvisi cambi di ritmo cominciano a far soffrire terribilmente Nadal. Vince così il terzo set 7-5. Rafa comincia a risentire delle tante occasioni perse. Nel quarto set il match si fa equilibratissimo. Il russo continua a spingere e con due passanti stellari vince il 4 set 6-4. Si va al quinto. La partita si fa bellissima ed entrambi giocando al massimo del loro livello. Medvedev spreca due palle per il 2-0 e poi ha un lungo blackout. Si ritrova sotto 5-2 e annulla due match point sul 5-3. Ha un ultimo sussulto ma fallisce una palla per il clamoroso 5-5, Nadal a quel punto non può più sbagliare e chiude 6-4, conquistando una vittoria soffertissima.

Termina così una delle finali più belle ed equilibrate degli ultimi anni, merito di un intramontabile Nadal ma anche di Medvedev, ad un passo dalla clamorosa impresa e dimostratosi già pronto per competere ad altissimi livelli. Lo spagnolo può gioire per il quarto successo a New York, in totale il 19esimo titolo del Grande Slam. Si avvicina così a Roger Federer, primo a quota 20 e rende ancora più accesa la loro storica rivalità, tra le più avvincenti della storia del tennis.

