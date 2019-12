Valverde avverte l'Inter: "Messi? Non c'era nemmeno l'anno scorso eppure..."

Mancano poche ore all'attesissima sfida di Champions League tra l'Inter di Antonio Conte e il Barcellona di Ernesto Valverde con i nerazzurri che con una vittoria si garantirebbero gli ottavi di finale senza dover guardare al risultato del Borussia Dortmund che giocherà in casa contro il già eliminato Slavia Praga. I catalani sono venuti a Milano senza due pedine fondamentali come il difensore Gerard Piqué e il fenomeno del calcio mondiale, il sei volte Pallone d'Oro Lionel Messi che è rimasto a riposare a Barcellona in vista dei prossimi impegni degli spagnoli tra cui il Clasico con il Real Madrid in programma il 18 dicembre.

L'Inter può sorridere ma il Barcellona avrà altre affamate bocche di fuoco come Antoine Griezmann e Luis Suarez, mattatore dell'andata con una doppietta da urlo. Valverde in conferenza stampa ha spiegato serenamente perché ha lasciato a casa Messi e ha lanciato la sfida ai nerazzurri: "È una scelta, veniamo da tante partite consecutive e ne avremo tante altre, per questo l'ho lasciato a casa. Messi aveva bisogno di riposo. Ripeto, veniamo da partite importanti e ne abbiamo tante altre davanti a noi. Lo scorso anno abbiamo fatto una grande partita anche senza Messi".

Il tecnico del Barcellona è rilassato in quanto la sua squadra ha già raggiunto gli ottavi di finale di Champions League ed è anche sicura del primo posto del girone. I blaugrana però tenteranno di vincere e non faranno sconti nonostante sanno che troveranno un Meazza caldissimo: "Mi aspetto una grande Inter, ma noi dobbiamo comunque essere competitivi. Siamo qua per lottare e proveremo a vincere, sapendo che loro hanno una buona squadra e noi dovremo dimostrare sul campo. Abbiamo sofferto in casa e anche qua faranno una grande partita, l'Inter ha grandi giocatori come Lukaku e Lautaro e segnano tanto".

Il tecnico del Barcellona ha poi affermato come anche senza Messi il suo Barcellona sarà competitivo: "Vorrei comunque precisare che quando non c'è Leo, ci sono comunque 11 giocatori. Per noi è decisivo, ma non è la prima volta che manca. Quando siamo venuti a Milano l'ultima, Messi era convocato ma non ha giocato. Sappiamo cos'è Messi, ma abbiamo giocato tante altre partite senza di lui. Sappiamo quel che rappresenta per gli avversari, ma lo scorso anno non ha giocato in entrambe le gare contro l'Inter. Noi però avremo un livello alto".

