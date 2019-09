Vieri: ''Derby? Senza Donnarumma l'Inter avrebbe vinto 6-0''

''Senza Donnarumma l'Inter avrebbe vinto 5-6 a zero'', arriva il giudizio impietoso di Christian Vieri dopo il derby vinto dall'Inter con il risultato di 2-0.

Arrivano puntuali i commenti del derby milanese nel salotto di Tiki Taka, Bobo Vieri, ospite fisso su Italia 1 ha dichiarato: ''Ieri sera non c’è stata partita. Abbiamo visto una grande Inter, ma era normale visto che pochi giorni fa ha fatto una brutta partita. Si sapeva che sarebbe venuta fuori con grande intensità, aggressività, pressing e voglia. Il Milan ha fatto quasi niente: solo quell’occasione di Suso. Se non fosse stato per Gigio Donnarumma, l’Inter avrebbe vinto cinque o sei a zero''.

L’ex bomber di Inter e Milan parla anche di Romelu Lukaku, autore dello splendido raddoppio: ''Un gran gol, bellissimo. Conte l’ha voluto a tutti i costi e sta avendo ragione''. Sulla rete di Brozovic: ''Tutti si aspettavano il cross e invece Sensi ha dato la palla a Brozovic, che ha calciato in porta''. Non risparmia infine una frecciatina all’ambiente nerazzurro: ''La gente è pazza: dopo la partita di Champions erano tutti da mandar via. Dopo tre giorni sono i più forti di tutti''.

Ancora più duro il giudizio sui rossoneri di Antonio Cassano: ''L’occasione clamorosa per il Milan è stata quella di Suso che doveva allargare per Leao. Secondo me c’è stata troppa differenza con l’Inter proprio a livello di personalità. Per me l’Inter non gioca bene, ma con Conte ha grande personalità. Il Milan deve prendere 4-5 giocatori di livello assoluto, con questa rosa farà sempre fatica''. Dopo il non esaltante inizio di stagione Marco Giampaolo è difatti già sotto esame in vista del trittico di partite con Torino, Fiorentina e Genoa, servono punti e una svolta sul piano del gioco.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?