Wanda attacca Adani: "Gol di Icardi inutile? Come sua sorella". Poi cancella tutto

Wanda Nara e Mauro Icardi, in un modo o nell'altro, fanno sempre discutere. L'Inter nella serata di ieri è naufragata sul campo del Napoli di Carlo Ancelotti, è uscita con le ossa rotte per 4-1 e ora dovrà vincere per non correre ulteriori rischi in una stagione Pazza proprio come l'inno del club nerazzurro. La squadra di Luciano Spalletti occupa attualmente il quarto posto a più uno sui cugini del Milan che nell'ultimo turno giocheranno in casa della Spal, mentre l'Inter ospiterà l'Empoli. Una vittoria garantirebbe ai nerazzurri la Champions senza sapere il risultato dagli altri campi ma ora la paura fa novanta e domenica prossima ci sarà l'atto finale di una stagione tormentata.

Mauro Icardi è partito in panchina contro il Napoli salvo poi entrare all'inizio del secondo tempo per Matteo Politano. L'ex capitano si è guadagnato il rigore e lo ha realizzato spiazzando Karnezis. Come sempre la moglie Wanda Nara ha esultato e postato una Instagram Story per celebrare il gol del marito. Durante la telecronaca di Sky, l'opinionista Daniele Adani ha definito "inutile" per l'Inter, ai fini del risultato, il gol segnato da Maurito con Wanda che è partita all'attacco: "Inutile sarà tua sorella". La Story è stata poi cancellata con l'argentina che ha cercato di spiegarsi dagli studi di Tiki Taka. Una cosa è certa: questo non è proprio un bel momento per l'ex difensore dell'Inter visto che dopo la lite con Allegri è incappato anche nel ciclone Wanda.