Wimbledon, Camila Giorgi vola ai quarti di finale

Lunedi dedicato agli ottavi di finale in campo maschile e femminile al torneo di Wimbledon.

Il programma si apre con una splendida notizia per il tennis italiano, l' azzurra Camila Giorgi supera in due set la russa Ekaterina Makarova e approda per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale del torneo londinese.

Incontro che si preannunciava più ostico di quanto l' attuale classifica della Makarova, numero 35 al mondo, lasciasse presagire, la russa è una giocatrice di grande esperienza, best ranking numero 8 nell' aprile 2015 e attualmente in vetta alla classifica di doppio femminile, avendo vinto in carriera tre prove del Grande Slam, di contro la Giorgi è una tennista dalle grandi potenzialità, che troppo spesso si perde in errori gratuiti, non riuscendo a capitalizzare al massimo l' assoluto livello del suo tennis.

Comincia la partita con grande equilibrio, la Giorgi è meno impulsiva del solito e saggiamente entra in campo al momento giusto con le sue fantastiche accelerazioni, più solida e regolare la Makarova, che spinge con traiettorie mancine di difficile lettura. Il primo break è della tennista italiana, che porta a casa un game infinito e allunga sul 4-2. Contro break immediato della russa,conquistato a zero che accorcia sul 4-3. Grande impatto in risposta della Giorgi, che vola sul 5-3 e chiude il primo set 6-3. Riprende il secondo parziale e la tennista azzurra sull' onda dell' entusiasmo si porta sul 2-0. In grande giornata oggi, la Giorgi mette in finalmente in campo il giusto mix tra colpi vincenti ed errori gratuiti, un equilibrio fondamentale per ambire a certi livelli e che le è troppo spesso mancato in carriera. Incapace di reagire la Makarova non sembra in grado di approntare le giuste contromisure. Si arriva sul 5-4 con l' italiana, che serve per chiudere il match, con qualche errore di troppo spreca tre match point, ma con nervi saldi riesce a raggiungere una vittoria meritatissima con il 6-3 6-4 finale.

Fantastica vittoria di Camila Giorgi, che raggiunge la prima volta in carriera i quarti di Wimbledon, risultato che rilancia il tennis femminile italiano dopo le grandi imprese di Schiavone e Pennetta. Molto probabilmente toccherà a Serena Williams, tra poco in campo con la russa Rodina, testare i grandi progressi messi in campo oggi dalla Giorgi, in un match che si annuncia di grande spettacolarità.