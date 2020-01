Stirpe nobile e leale, c'è una statua in Giappone

Vi ricordate il film Hachiko? Raccontava la commovente storia di un cane di razza Akita Inu che si recava, ogni giorno, in stazione, ad attendere l'arrivo, con il treno, dal lavoro, del suo padrone, un agronomo giapponese. Quando l'uomo morì, Hachiko, per dieci anni, continuò ad andare allo snodo di Shibuya, attendendo, invano, il suo proprietario.

Il suo gesto divenne, ben presto, per i giapponesi, sinonimo di lealtà e affetto, tanto da meritarsi una statua. In effetti, l'Akita Inu è il cane nazionale nipponico, somigliante al lupo, in particolare per il suo pelo che gli costò una vera strage durante la Seconda Guerra Mondiale; talmente considerato che, in Giappone, quando nasce un bambino, la sua famiglia gli dona una statuetta di questa razza canina, come buon augurio. L'Akita è, quindi, una specie da preservare, tutelata e protetta. Di razza nordica, l'Akita è un animale generalmente docile, fedele, coraggioso, sensibile, intelligente. La sua comparsa risale a circa 3000 anni fa, dalla regione di Akita, che gli ha dato il nome. Originariamente, era utilizzato come cane da caccia (per grosse prede, come gli orsi) e da combattimento: era il cane dei samurai, fino ad approdare tra i preferiti dell'aristocrazia giapponese; non a caso, il suo portamento è elegante, nobile, fiero. Pur essendo un cane fedele, come dimostra la storia di Hachiko, l'Akita è una razza che non ama ordini e imposizioni.

Occorre avere pazienza, insomma, per sottometterlo e guadagnarne la fiducia, senza mai essere duri, perché la sua indipendenza tende ad emergere. Per questo, è consigliabile educarlo il prima possibile e resterete subito meravigliati dalla sua particolare intelligenza. Vi premierà, poi, con la sua totale dedizione, mentre con gli estranei predominerà la diffidenza. Due curiosità che lo contraddistinguono, riguardano il fatto che abbai poco (eppure, viene utilizzato dalla polizia nipponica come guardia nelle prigioni, compito svolto quasi silenziosamente) e che la coda sia spesso arrotolata sul corpo. La sua vita media, si aggira intorno ai 12-15 anni e come i cani di origine giapponese, ama molto il pesce. Il suo prezzo varia tra i 1.200 e 1.800 euro.