Stress da rientro dalle vacanze anche per i nostri animali

Il rientro dalle vacanze - si sa - è un momento faticoso per tutti. Ma non solo per le persone. Ad avere bisogno di tempo per riprendere i propri ritmi sono anche cani e gatti. Già. Anche gli animali possono soffrire la cosiddetta «sindrome da rientro». Ad affermarlo Marco Maggi, coordinatore dei Servizi Sanitari di Ca' Zampa, il primo gruppo in Italia che offre servizi a tutto tondo per il benessere del pet. «La visita dal veterinario sarà d'obbligo spiega Maggi se l'animale ha avuto dei problemi durante l'estate». Appena arrivati a casa, gli animali domestici possono infatti presentare qualche problema comportamentale, dovuto principalmente allo stress del viaggio che li costringe a star fermi per ore sul mezzo su cui si viaggia, situazione che potrebbe dar loro problemi anche per 2-3 giorni.

Nonostante rientri nella sua vecchia casa, un cane può avere difficoltà di riadattamento e quindi essere agitato, spaesato e mangiare meno. Per i gatti le problematiche legate al viaggio possono essere maggiori, in quanto costretti a stare in un trasportino.

«Dopo un viaggio anche i nostri pet possono sentire il bisogno di riposare. Lasciamo loro un po' di tranquillità per riabituarsi agli spazi chiusi e alla routine della città. Durante l'estate, generalmente, con il caldo, i nostri amici tendono a mangiare di meno. Il cibo dovrà essere adeguato alla stagione: più energetico in caso di intensa attività, e anche perché si va verso l'inverno». Al rientro è sempre consigliabile effettuare un check up per accertarsi che l'animale non manifesti nessuna patologia legata al suo soggiorno fuori città. «Anche se i cani e i gatti sono sani e sono stati bene, un controllo vero e proprio va fatto su cute, mantello, polpastrelli, orecchie, apparato gastrointestinale. Tra i consigli più importanti per la salute del nostro animale, cane o gatto, è bene che sia sottoposto a un trattamento antiparassitario, soprattutto se non è stato ancora iniziato, contro pulci e zecche. Il check up permette poi di individuare eventuali malattie prese nel periodo estivo e che si possono sviluppare in inverno, come la leishmaniosi, l'ehrlichiosi e la borrelia, che sono malattie parassitarie tramesse dalle zecche. Non solo. Oltre ad un check up veterinario, è consigliato recarsi in un centro che dispone servizi di toelettatura. La frequenza dei lavaggi, dell'aggiustatura del pelo, il tipo di spazzola in base alla razza, la tipologia di prodotto da usare sono cose importanti per il benessere quotidiano dell'animale.