Svelati i nomi dei nuovi tronisti della prossima stagione

A settembre oltre al rientro in città, al lavoro e alla scuola, per fortuna ci sono degli appuntamenti fissi come quello con “Uomini e donne”. Oggi per la gioia di tutti i fan della trasmissione fiore all'occhiello di Maria De Filippi, sono stati svelati i nomi dei tronisti della nuova stagione.

Le riprese del trono classico inizieranno il 29 di agosto ed andranno in onda a settembre al contrario delle indiscrezioni di questa estate che volevano la trasmissione in diretta per evitare gli inevitabili spoiler.

Ma veniamo ai nomi dei nuovi tronisti. La prima, il cui nome era già uscito da qualche tempo è Sara, una ragazza che viene da Modena di 22 anni. Attualmente lavora in un bar e quello che si sa di lei che è la maggiore di tre figli e che i suoi genitori si sono separati quando lei aveva 16 anni. Proprio questa separazione ha influenzato le sue relazioni e il suo modo di porsi nei confronti degli altri.

Il secondo trono è quello di Giulia una ragazza romana di 27 anni. Anche lei non ha un bel rapporto con il papà, e invece viaggia spesso insieme alla mamma, e questa estate ha passato una settimana in sardegna in compagnia di un’amica e di sua mamma.

Per quanto riguarda l’ultimo trono è quello di Giulio Raselli, un nome già conosciuto nel programma, dove ha partecipato lo scorso anno come corteggiatore.