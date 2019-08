Svizzera, cade aereo al Sempione: tra le 3 vittime un bambino

Tre persone, tra le quali un bambino, sono morte in un incidente aereo nei pressi dell'ospizio del passo del Sempione, in Svizzera.

Stando a quanto riferiscono le primissime agenzie stampa, si tratterebbe di un piccolo aereo piper, un velivo ultraleggero da turismo dotato di un motore solo. L'aereo sarebbe precipitato verso le ore 10.30 di questa mattina, appena un'ora dopo il decollo da un vedodromo vodese, e avrebbe avuto come destinazione uno scalo italiano.

Secondo la polizia cantonale vallesana, a bordo dell'aereo vi sarebbero state tre persone e, nello specifico, un pilota, un passegero adulto ed un neonato. A rivelare l'indiscrezione, ancora in attesta di conferma ufficiale, sarebbe stato il portavoce della polizia cantonese Markus Rieder.



In riferimento alle informazioni diramate dal quotidiano svizzero Blick.online , dopo l'impatto, l'aereo avrebbe bruciato per circa cinque minuti e sarebbero occorsi circa 90 minuti per domare le fiamme. L'incendio è stato estinto dall'alto, con grosse sacche d'acqua estinguenti lanciate da un elicottero dei vigili del fuoco.

I soccorritori, giunti sul luogo dell'incidente pochi minuti dopo la segnalazione, avrebbero provato a salire sul velivo per accertare la presenza di persone a bordo ma sarebbero stati ostacolati nell'operazioni di salvataggio dal divampare delle fiamme altissime.

Al fine di chiarire la causa dell'incidente per l'incidente del Sempione, la Swiss Security Investigation Board (SUST) ha avviato un'indagine di sicurezza sul rapporto della polizia.

Lo schianto sul Sempione è il secondo entro 24 ore: sabato pomeriggio, un elicottero si è schiantato contro l'AR di Herisau. Un uomo di 59 anni è morto e una donna di 56 è rimasta gravemente ferita.