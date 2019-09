Taylor Mega non svela la sua misteriosa relazione a causa dell'omofobia?

Sono passati diversi giorni da quando Riccardo Signoretti, dal salotto di Pomeriggio5, ha rivelato che Taylor Mega starebbe frequentando una persona. Dalla sua reazione, è evidente che l'influencer avrebbe voluto tenere per sé questa notizia, così come ha poi spiegato successivamente lei, svelando che le sarebbe piaciuto dare la notizia più avanti, con maggiore sicurezza sulla forza di questo rapporto.

Taylor Mega ha un seguito molto ampio ma ha soprattutto una grandissima interazione con i follower, che superano il milione. Li ha abituati a raccontare tutto, o quasi, della sua vita e quindi nel momento in cui è emersa una presunta relazione tenuta segreta, la ragazza è stata sommersa di messaggi da parte dei suoi seguaci, ansiosi di capire. C'è un dettaglio nel racconto di Signoretti che ha particolarmente incuriosito i follower di Tayor Mega e non solo.

Il direttore ha dato a intendere che la persona frequentata da Taylor Mega non sia un uomo ma una donna e in tanti hanno immediatamente pensato a Erica Piamonte. Tuttavia, pare che questa misteriosa ragazza non sia italiana ma spagnola, precisamente di Barcellona. I follower di Taylor Mega brancolano nel buio alla ricerca di indizi su questa ipotetica ragazza che avrebbe rubato il cuore della loro beniamina. Da parte sua, finora, non sono però emersi dettagli che ne consentano l'identificazione.