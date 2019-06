Apple iPadOS, iOS13 e Dark Mode: quali modelli saranno aggiornabili

Apple come abbiamo visto ha presentato i nuovi sistemi operativi per iPhone e iPad: molte le novità inserite, reclamate da tempo dagli utenti della mela morsicata.

L’attesa per poterli installare ufficialmente è però ancora lunga: dopo una fase di test riservata a pochi fortunati, l’iOS13 e iPadOS saranno disponibili sui device dal prossimo autunno. In tempo per arrivare con la nuova linea di prodotti che probabilmente sarà annunciata a settembre.

Durante il keynote odierno, è comunque stato presentato l’elenco degli smartphone e dei tablet di casa Apple compatibili con gli aggiornamenti: come sempre da politica di Cupertino, la scelta è piuttosto ampia e anche esemplari non propriamente recenti (come gli iPhone 6S) saranno supportati.

Smartphone Apple compatibili con iOS 13

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPod Touch (solo la 7a generazione)

Esclusi dalla possibilità di installare iOS 13 rimarranno:

iPhone 5s

iPhone 6

iPod touch 6G

These are all the devices that support #ios13, make sure your device is on the List! #wwdc19 pic.twitter.com/VrqFfnYMjk — JDeveloper (@JTechNews1) 3 giugno 2019

iPad che potranno essere aggiornati con iPadOS

iPad Pro (11 pollici)

iPad Pro III generazione (12.9 pollici)

iPad Pro (10.5 pollici)

iPad Pro III generazione (12.9 pollici)

iPad V e VI generazione

iPad Mini V generazione

iPad Air III generazione

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad Pro (9.7 pollici)

iPad Pro (12.9 pollici)

Impossibilitati all’upgrade:

iPad Mini 2

iPad Mini 3

iPad Air

#iPadOS device support list #WWDC19

No iPad mini 2/3 - just as well I held off buying one of these devices! - Will probably grab the new iPad pic.twitter.com/uUxR4W4TgO — Robert Clegg (@RJ_Clegg) 3 giugno 2019

L’upgrade si configura come molto importante soprattutto per gli iPad: la possibilità di gestire il multitasking, l’utilizzo delle periferiche USB e il miglioramento della sicurezza, sono opzioni interessanti che potrebbero dare la spinta per sostituire un tablet (diversamente) ancora efficiente.

Dal lato iOS13, vale la pena ricordare l’introduzione del Dark Mode: retina umana e consumi del display Retina ringrazieranno.