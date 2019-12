Cambio al timone di Alphabet: Sundar Pichai nuovo Ceo

Cambio al comando nel cuore della Silicon Valley. L'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, 47 anni, nato in India, diventerà Ceo di Alphabet, la holding a cui fa capo lo stesso Google.

I due fondatori Sergey Brin e Larry Page si sono dimessi dal ruolo di executive della società, ma " continueranno a essere coinvolti come co-fondatori, azionisti e membri del consiglio di amministrazione di Alphabet ". La società era stata fondata nel 2015. Ai tempi, aveva assunto il ruolo di amministratore delegato Larry Page, mentre l'altro co-fondatore, Sergey Brin, ne era diventato il presidente. Nel frattempo, Sundar Pichai era stato promosso a Ceo di Google Inc. Ora, l'ad di Google, assumerà anche la guida di Alphabet. Lo fa in un momento in cui la holding è nel mirino di alcune controversie legate alla sua posizione dominante nel settore tecnologico. " Sundar porta umiltà e una grande passione per la tecnologia ai nostri utenti, partner e dipendenti ogni giorno. Non avremmo potuto trovare di meglio per guidare Google e Alphabet nel futuro ", hanno commentato Page e Brin. Poi hanno spiegato il motivo delle loro dimissioni: " Se la compagnia fosse una persona, sarebbe un giovane adulto di 21 anni e sarebbe il momento di lasciare il nido. Pensiamo che sia arrivato il momento di assumere il ruolo di genitori orgogliosi, che offrono consigli e amore, ma non una fastidiosa sorveglianza quotidiana ".