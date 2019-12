GoBeyond, ecco i finalisti a Milano premiazione dei vincitori con il ministro Paola Pisano

Corsa finale per GoBeyond, la call for ideas promossa da SisalPay insieme a Cvc Capital Partners per incoraggiare l’innovazione e il talento, facilitando la trasformazione di un’idea in una realtà imprenditoriale. Annunciati i sei finalisti, con la proclamazione dei vincitori durante la cerimonia di premiazione - aperta al pubblico fino ad esaurimento posti – che si terrà a Milano il prossimo lunedì 9 dicembre alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, presente il ministro per l’Innovazione tecnologica e digitalizzazione Paola Pisano.



La giuria ha esaminato e valutato i progetti presentati, assegnando un punteggio per ciascuno dei parametri individuati: innovazione, utilità, fattibilità e scalabilità. La Commissione si è riunita per condividere il giudizio su ciascun progetto e assegnare un punteggio collegiale, decretando i finalisti - in ordine alfabetico - nelle due categorie della call for ideas.

Servizi innovativi per la persona

Adams’hand, la prima protesi bionica al mondo completamente adattiva

Crypto, una piattaforma per rendere le criptovalute accessibile a tutti

Jobobo, un market place innovativo per una perfetta integrazione lavorativa



Innovazione per il sociale, finalisti in ordine alfabetico

Busrapido, una app sulla selezione che consente di scegliere la migliore azienda per il proprio viaggio

Corax, un dispositivo per prevenire le infezioni nei bambini ustionati

Nando, un cestino in grado di riconoscere, smistare e compattare tutti i rifiuti



L’evento rappresenta anche un momento di confronto concreto tra i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione e delle start up in Italia per approfondire e individuare spunti e proposte concrete su come “dare energia” e finanziare il futuro in Italia, i lavori che verranno e il cambio di passo necessario per vincere le sfide che attendono il Paese. Protagonisti anche i partner della terza edizione di GoBeyond: Agi, Brunswick, frog design, Google, Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, Roland Berger, K&L Gates e Talent Garden.

SisalPay, insieme a Cvc Capital Partners, garantirà un finanziamento all’idea vincente per ciascuna categoria – per la persona e per il sociale - attraverso un grant di 20mila euro, seguito da un supporto di advisory, mentorship, formazione e accelerazione insieme a uno dei partner.

Il recruiting delle idee si era aperto il 24 giugno e si è concluso il 31 ottobre 2019; nei cinque mesi, sono state raccolte più di 120 idee da giovani e meno giovani di tutta Italia, grazie anche al GoBeyond tour, nato per promuovere la call for ideas, ha toccato 5 tappe italiane all’insegna dell’innovazione e dell’imprenditorialità, con il coinvolgimento di oltre 500 studenti.

Dettagli e gli aggiornamenti sul sito sisal.com