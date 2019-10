Il Gruppo Sisal a Codemotion, l'evento per i develor, in cerca di giovani talenti

Il Gruppo Sisal è protagonista per il terzo anno consecutivo di Codemotion, conferenza dedicata al mondo degli sviluppatori informatici tra le principali in Europa in corso a Milano oggi e venerdì 25 ottobre al Superstudio in via Tortona 27 dalle 9 alle 19. L’evento è un momento ideale per il Gruppo per incontrare giovani talenti da poter inserire su progetti internazionali, confrontarsi con professionisti ed esperti del settore, condividere la milestone che hanno coinvolto il Gruppo nell’evoluzione digitale e nelle recenti sfide al di fuori dell'Italia.

Il Gruppo Sisal ha infatti recentemente intrapreso una strategia di internazionalizzazione, rendendo la business purpose sempre competitiva anche nei mercati esteri. Nel 2018 si è infatti aggiudicata la gara indetta dalla Société de Gestion de la Loterie Nationale del Marocco. La concessione, partita il primo gennaio del 2019, prevede la gestione delle Lotterie Nazionali in Marocco e ha una durata di 9 anni. Dal 2019 è ipresente in Spagna, grazie alla licenza ottenuta sul mercato del gioco online, con durata 5 anni, e recentemente si è aggiudicata anche la concessione decennale per i giochi in Turchia. La storica azienda italiana leader nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione, è stata in grado di esportare al di fuori dei confini italiani il proprio know-how in termini IT e tecnologia, realizzando architetture e soluzioni tecnologiche in grado di competere con i più affermati player internazionali.

Codemotion si inserisce all’interno di un più ampio processo di scouting di giovani da inserire in progetti internazionali; Sisal è infatti alla ricerca di figure da inserire nell’area Ict, e in particolare specialisti dell'area Crm e network, architetti su tecnologie frontend e backend e diverse posizioni in ambito Digital. La manifestazione è anche l’occasione per valorizzare le persone di Sisal, attraverso momenti di confronto, aggiornamento e arricchimento per dipendenti del Gruppo, che ha la possibilità di partecipare a diversi workshop.

Quest’opportunità si inserisce nel progetto di People Strategy del Gruppo, orientata a contribuire alla creazione di valore e allo sviluppo sostenibile dell’organizzazione con la creazione di un ambiente che favorisca il benessere, il merito, la valorizzazione delle persone e la loro employability, in coerenza con i valori aziendali per rafforzare il capitale umano di Sisal, parte imprescindibile del capitale sociale.

Il desk Sisal è presente per tutta la durata dell’evento. A tutti i giovani presenti a Codemotion, Sisal proporrà inoltre di mettersi alla prova attraverso un enigma da risolvere presso il proprio desk, con in palio diversi premi: un test tecnico di inserimento codice sulle tecnologie Frontend e Backend.

Durante la manifestazione intervengono Claudia Foglieni, mobile lead architect e Lorenzo Boaro, mobile architect, entrambi giovani della Digital Factory, venerdì 25 alle ore 12.30 presso la room 7 nel panel “Static Code Analysis and Certificate Pinning: Meet Your New Best Friends”.