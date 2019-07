Parmitano è pronto a lancio

Domani, sabato 20 luglio, alle ore 18.28 (ora italiana) partirà la missione spaziale Beyond. Al comando, per la prima volta, un Italiano, Luca Parmitano. La navicella, a bordo della quale viaggeranno in tutto tre astronauti, verrà lanciata verso la Stazione spaziale internazionale. Insieme a Parmitano, decolleranno verso lo Spazio Drew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov della Roscomos (l'agenzia spaziale russa). Il volo durerà sei ore: l'arrivo è previsto dopo la mezzanotte del 21 luglio, tra le 2.00 e le 3.00 di notte.

La missione Beyond, che durerà circa sei mesi, ha l'obiettivo di svolgere diversi esperimenti, oltre 50, concentrandosi sulla telerobotica e la fisiologia umana nei voli di lunga durata, così da poter preparere al meglio le missioni future, per esplorare lo Spazio.

Luca Parmitano, che ha alle spalle già 166 giorni di navigazione spaziale, ha volato per la prima volta in orbita nel maggio 2009 e nel 2013 fu il primo italiano a compiere una spacewalk, la passeggiata spaziale. Ora, sarà anche il primo in Italia a ricoprire il ruolo di comandante: " È un privilegio e una responsabilità ", ha detto l'astronauta ad Andrea Gori, direttore delle operazioni di volo di Alitalia, durante una simulazione di pilotaggio. La compagnia Alitalia, infatti, ha messo a disposizione di Parmitano, ex pilota, un simulatore di volo di un Boeing 777: partenza da Fiumicino e arrivo direttamente ad Houston.

" Ma è un risultato che va al di la dell'individuo- specifica Parmitano- È tutta Italia a volare insieme a me ". Durante la simulazione, il comandante della prossima missione spaziale rivela ad Andrea Gori che le immagini da lui più ricercate quando si trova nello Spazio " sono le scie dei vostri aeroplani: è bello vedere il vostro passaggio, perché è simbolo di una presenza umana che ci ravvicina un po' alla Terra ".