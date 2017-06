Rivoluzione WhatsApp: ecco la nuova funzione

Aumenta il tempo a disposizione per cancellare un messaggio inviato per errore su WhatsApp. È questa la funzione Recall, che all'inizio sembrava potesse offrire agli utenti fino a 29 minuti di tempo. Secondo WABetaInfo, WhatsApp Messenger offrirà agli utenti cinque minuti per ripensare al messaggio inviato e cancellarlo, ovviamente prima che il destinatario lo abbia letto. La funzione funzionerà sia con i classici messaggi di testo sia con foto, video e GIF animate.

The Recall feature will be remotely enabled in 2.17.30+. — WABetaInfo (@WABetaInfo) 5 giugno 2017