Tik Tok, il nuovo social che fa paura alle vecchie app

È diventata la startup tecnologica più preziosa del mondo, superando anche l'americana Uber. Si tratta della cinese Bytdance che, con una valutazione di 75 milioni di dollari è balzata in testa alla classifica mondiale. E della startup fa parte anche il social network più scaricato del momento: Tik Tok.

Il nuovo social, che sta spopolando soprattutto tra i più giovani, si basa sullo stesso concetto alla base delle Storie di Instagram e di Snapchat, che hanno però durata permanente. Tik Tok permette, infatti, di creare brevi video, di massimo 60 secondi, con tanto di colonna sonora, da poter scegliere tra i brani più celebri del momento. La nuova app, come ricorda il Corriere della Sera, punta alla distribuzione di materiale adatto all'utente, che lo tenga incollato allo sfondo nero del social.

Il fondatore e amministratore delegato della startup Bytedance, Zhang Yiming, ha raccontato, durante un evento a Pechino, di aver obbligato i manager della sua società a "realizzare i loro filmati e ottenere un certo numero di Like. Se non ci riescono devono fare delle flessioni ".

E i numeri parlano chiaro: in settembre e ottobre, Tik Tok è risultata l'applicazione più scaricata negli Stati Uniti, superando Facebook, Instagram, Snapchat e persino Youtube. Ma Yiming non si è fermato a Cina e Usa: la sua creazione, infatti, è disponibile in 150 Paesi nel mondo ed è stata scaricata un miliardo di volte.

Gli utenti sono soprattutto i giovanissimi e, tra loro, sono le ragazze quelle maggiormente attive su Tik Tok (il 65% in Italia). Ma, tra loro, è spuntato anche un personaggio noto, amante dei social network. Si tratta di Matteo Salvini che, da poco, ha aperto un profilo sulla nuova app cinese. È il primo leader italiano ad essersi iscritto alla piattaforma, ma ha bruciato sul tempo anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la deputata americana Alexandria Ocasio-Cortez e il presidente francese Emmanuel Macron.

"Onore alle forze dell'ordin e", si legge nel primo mini video postato dal leader della Lega, che lo ritrae mentre stringe la mano a una schiera di carabinieri, con tanto di sottofondo musicale. " In Italia si arriva coi documenti e se si ha il permesso di arrivare, altrimenti si torna da dove si è partiti" , dice Salvini in un altro video sul suo profilo Tik Tok.