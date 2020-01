Tirolo, multe a chi intasa i piccoli centri usando il navigatore

I tempi dei viaggi con cartine stradali al seguito sono finiti da un pezzo: la tecnologia, ormai da diversi anni per la verità, ci ha agevolato moltissimo grazie alle più disparate app sul traffico facilmente scaricabili sui nostri telefoni cellulari, come ad esempio "Waze", oppure già presenti sui nostri smartphone Android come il ben noto "Google Maps". Il Tirolo ha però deciso di dichiarare guerra a tutte queste modernità.

Lo sanno bene i circa 7500 guidatori che lo scorso fine settimana hanno attraversato il Brennero abbandonando le trafficate arteri autostradali e dirigendosi con decisione verso le più scorrevoli strade secondarie, così come suggerito dai vari navigatori. La polizia locale ha fermato tutti questi veicoli, imponendo loro un'inversione a U col conseguente ritorno alle strade principali, in alcuni casi non prima di aver comminato multe fino a 60 euro cadauna. Il motivo? Tutte queste deviazioni hanno fatto sì che le strade dei piccoli centri venissero a loro volta intasate dal numero elevatissimo di veicoli che avevano optato per raccogliere i suggerimenti delle app. La vice governatrice del Tirolo, Ingrid Felipe, ha sottolineato che non si tratta solamente di un problema di traffico ma anche di sicurezza, poichè in caso di incidente i mezzi di soccorso sono soliti utilizzare le strade secondarie per raggiungere più rapidamente e facilmente i luoghi dove occorre urgentemente la loro presenza.